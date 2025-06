video suggerito

Chi è Diego Coppola, lo studente modello del Verona che Spalletti ha scelto per stanare Haaland Esordirà con l'Italia, a 21 anni, Diego Coppola che avrà il compito di duellare con Erling Haaland, l'uomo più temuto della Norvegia, avversario principe della Nazionale di Spalletti nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

A cura di Alessio Morra

Sin da quando sono state stabilite le fasce per i gironi di qualificazione, l'Italia aveva un solo grande incubo: Haaland. L'imperativo era evitare la Norvegia. Ovviamente, considerato il destino degli ultimi anni degli Azzurri, l'Italia sfida la Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. A sfidare Erling Brut Haaland, l'uomo da 349 gol (a nemmeno 25 anni), sarà Diego Coppola, che a Oslo farà il suo esordio con la Nazionale.

Diego Coppola: il gol al Maradona e la carriera con il Verona

Diego Coppola è nato a Bussolengo, il 28 dicembre 2003. Ha ventuno anni, gioca con il Verona e con i gialloblu, gioca da quando ha 9 anni. Tudor lo ha fatto esordire in Serie A, Baroni e Zanetti lo hanno schierato sempre titolare. Il suo primo gol lo ha realizzato in Serie A al ‘Maradona' contro il Napoli, ma lui ci tiene a precisare che il suo nome di battesimo non è un omaggio a D10S. Papà nato in provincia di Caserta, mamma olandese, di Amsterdam, è un cittadino del mondo. Parla inglese, spagnolo e olandese, e sta imparando il francese.

Italia senza difesa, Spalletti lancia Coppola

Insomma, fortissimo in campo e fuori. La convocazione per la Nazionale maggiore probabilmente non la sognava nemmeno, pure perché era certo di essere tra i convocati dell'Italia per gli Europei Under 21. Spalletti per stanare Haaland, ma pure Sorloth, pensava di schierare Bastoni, Calafiori e Buongiorno, ma dei tre titolari c'è solo l'interista. E sono indisponibili anche Acerbi, che era stato convocato ma ha rifiutato la convocazione, e sono ko pure Scalvini, Gabbia, che ha lasciato il ritiro, Comuzzo e il giovane Leoni del Parma. Uno stillicidio.

Diego Coppola è anche un uomo mercato

E così Coppola non solo è stato convocato, ma avrà un posto da titolare, con al fianco Di Lorenzo braccetto e Bastoni. Spalletti si fida di lui. Coppola si ispira a Bonucci. La Juventus aveva fatto un sondaggio, così come la Lazio, anche se in chiave mercato fino a una settimana fa il Brighton sembra favorito. Ora la prova del fuoco. Questa partita potrà cambiare la carriera di Coppola, che da studente modello – a scuola era sempre tra i migliori – si sarà preparato nel migliore dei modi per bloccare e stanare quel fenomeno di Haaland, che con 40 gol è il miglior bomber i sempre della Norvegia.