I Migliori Anni, Carlo Conti ospita Gloria Gaynor, Enrico Montesano torna nel sabato sera di Rai1 La seconda puntata dello show del sabato sera di Carlo Conti, in onda sabato 13 aprile su Rai1. Tanti gli ospiti del programma, tra cui la cantante americana e l'attore romano, di ritorno in Tv al sabato sera dopo la vicenda Ballando con le Stelle.

A cura di Andrea Parrella

Torna per la seconda puntata di questa nuova stagione I Migliori Anni, lo show storico di Carlo Conti in onda sabato 13 aprile, in prima serata su Rai1. Dopo il buon risultato di ascolti della partenza, nonostante la concorrenza complessa di Canale 5 con il Serale di Amici, I Migliori Anni ripercorrerà i decenni passati grazie alla presenza di ospiti italiani e internazionali. Da Ron e Raf, presenze musicali di questa puntata, a Gloria Gaynor, una delle più famose voci della black music americana. Per questa seconda puntata spazio anche l’eurodance di Haddaway e Snap!; poi . E ancora Mal, Robertino, I Cugini di Campagna, Alan Sorrenti, Elisabetta Viviani e Grazia Di Michele.

Il ritorno in Tv di Enrico Montesano

Oltre agli ospiti musicali, Carlo Conti accoglierà sul palco anche Enrico Montesano, che ripercorrerà alcuni momenti cruciali della sua carriera. L'attore torna nel sabato sera Rai per la prima volta dopo l'uscita burrascosa da Ballando con le Stelle di oltre un anno fa. Oltre a Montesano, ospite sul palco anche Maurizio Battista, con uno dei suoi interventi comici. Per ricordare l'era delle televendite, spazio anche a Giorgio Mastrota, indiscusso simbolo di questo genere in Italia.

Carlo Conti e le voci sul ritorno a Sanremo, la gag di Fiorello in diretta

Carlo Conti rinnova quindi la sfida del sabato sera all'amica Maria De Filippi, riproponendo un classico del suo repertorio televisivo. Il conduttore, volto di punta della Rai, in questi giorni è al centro di indiscrezioni sul possibile ritorno alla conduzione e direzione artistica del festival di Sanremo dopo il suo primo triennio di successo. Due giorni fa era stato Fiorello a scherzare su questa ipotesi, non proprio inverosimile, inviando in diretta dei messaggi allo stesso Conti per interrogarlo su questa ipotesi: "Ti hanno chiesto di fare Sanremo 2025?", ha chiesto Fiorello con Carlo Conti che ha risposto con una faccina che ride. Lo showman ha insistito: "Ritieni di avere ancora l’orecchio giusto?". E Conti: "Chissà. Chissà… domani".