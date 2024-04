Guerra in Medio Oriente, l’Iran attacca Israele con missili e droni. Decollano caccia USA e Francia

Aumenta il rischio di escalation del conflitto in Medio Oriente.

Membri del governo israeliano hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele. Lo riporta Ynet. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni "kamikaze" lanciati. Gli stessi rapporti, stimano il tempo di arrivo in Israele attorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia) domani mattina.

Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è pronto per un attacco diretto da parte dell’Iran e risponderà allo stesso modo. Lo riporta The Times of Israel, citando un messaggio video di Netanyahu. "Cittadini d'Israele, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si è preparato alla possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran", spiega Netanyahu. "I nostri sistemi di difesa sono dispiegati e siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, l’IDF è forte, l’opinione pubblica è forte", aggiunge.

"Apprezziamo gli Stati Uniti per essere al fianco di Israele così come il sostegno del Regno Unito, della Francia e di molti altri Paesi", continua Netanyahu.“Ho stabilito un principio chiaro: chiunque ci faccia del male, gli faremo del male. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con calma e determinazione”, prosegue.

