La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della quinta serata del 22 giugno a Molfetta Questa sera, domenica 22 giugno, si terrà la quinta serata, quella finale, di Cornetto Battiti Live 2025. Sul palco di Molfetta saliranno tanti artisti tra cui Gigi D'Alessio, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Coez, Annalisa, Nicolò Filippucci, tra gli altri. Ecco la probabile scaletta.

Stasera domenica 22 giugno, arriva alla sua serata finale il Festival Cornetto Battiti Live 2025, il quinto concerto che chiude il Festival di Radio Norba che ha visto in queste sere alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti che stanno cantando le canzoni che accompagnano i fan in questa estate. Questa sera saranno tanto i cantanti che si esibiranno a partire dalle 20.30 presso la Banchina Seminario, a Molfetta, di fronte al Duomo dove nelle scorse sere migliaia di fan si sono riuniti per poter cantare le canzoni dei propri cantanti preferiti, in serate condotte da Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da Nicolò De Devitiis. In attesa di scoprire la scaletta con l'ordine d'ingresso definitivo sicuramente si sa che aprirà Gigi D'Alessio e chiuderà Gigi D'Agostino, ma sul palco potrebbero salire anche Rocco Hunt, Willie Peyote, Big Mama, Annalisa e Fedez e Clara tra gli altri.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera 22 giugno

Sul palco pugliese, quindi, saliranno alcuni tra gli artisti che si sono alternati in queste sere, con la certezza che l'apertura sarà affidata a Gigi D'Alessio, reduce da una due giorni di musica e solidarietà a Palermo e sarà chiusa da Gabry Ponte con una "performance celebrativa". La scaletta annunciata prevedeva l'esibizione di The Kolors, Boomdabash, Cristiano Malgioglio, Luchè, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Tiromancino, Venerus, Carl Brave e Sarah Toscano, Sal Da Vinci, Willie Peyote, Shablo, Joshva e Tormento, Petit, Settembre, Michele Bravi e Mida, Levante, Sangiovanni, BigMama, Leo Gassmann ed ancora, Fedez, Clara, Annalisa, Coez, Fred De Palma, da Amici Luk3, Chiamamifaro, Nicolò Filippucci ed ancora Iva Zanicchi, MV Killa, Sabrina Salerno e Ludwig, Eiffel 65, Elma, Alexia, Arianna, Coco e Aka7even. Visti gli artisti che si sono esibiti per la quarta serata probabilmente la scaletta di questa sera sarà questa (non in ordine di uscita):

Gigi D’Alessio

Rocco Hunt

Tiromancino

Willie Peyote

Shablo, Joshua e Tormento

Petit

Sangiovanni

BigMama

Leo Gassmann

Fedez e Clara

Annalisa

Coez

Fred De Palma

Luk3

Nicolò Filippucci

Iva Zanicchi

MV Killa

Sabrina Salerno e Ludwig

Eiffel 65

Arianna

Coco

Aka7even

Gabry Ponte

Come guardare Battiti Live in televisione

Per tutti coloro che non potranno essere a Molfetta, il Cornetto Battiti Live sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, mentre da luglio sarà sulle reti Mediaset su Canale 5 in prima serata e in replica su La 5 e Mediaset Extra e come si legge nella nota di Radio Norba, con un’ulteriore novità, un nuovo format quotidiano che sarà trasmesso ogni pomeriggio su Italia 1.