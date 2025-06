video suggerito

La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della terza serata del 20 giugno a Molfetta Questa sera, venerdì 20 giugno, si terrà la terza serata di Cornetto Battiti Live 2025. Sul palco di Molfetta saliranno tanti artisti tra cui Fedez e Clara, Alfa, Gaia, Baby K, Benji & Fede. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palco di Battiti Live a Molfetta

Il Festival Cornetto Battiti Live 2025 arriva, oggi venerdì 20 giugno, alla terza serata dopo l'ottimo riscontro delle prime due dove sul palco pugliese si sono alternati alcuni degli artisti che hanno pubblicato quelli che ormai siamo soliti definire tormentoni, ma che sono principalmente delle canzoni estive, più leggere, per svagarsi, come ripetono spesso gli artisti. Anche questa serata che si svolge a partire dalle 20.30 presso la Banchina Seminario, a Molfetta, di fronte al Duomo, uno spazio che si trasformerà in un'arena musicale con luci, ledwall e coreografie, e sarà condotta sempre da Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis ad affiancarli. Tra gli aertisti che saliranno sul palco ci sono Alfa, primo in classifica con la sua A me mi piace, ma anche Boomdabash e Loredana Bertè, Gaia, Negramaro, Serena Brancale e Antonia di Amici.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera 20 giugno

Sul palco di Battiti Live saliranno alcuni degli artisti che si sono esibiti nelle due serate precedenti e artisti nuovi per un cartellone che prevede Fedez con Clara, Gaia, Lorella Cuccarini con Riki, m anche gli artisti on the road che oggi saranno i The Kolors capitanati da Stash – primi nella classifica radio con Pronto come va e Annalisa che con maschio è una delle protagoniste di questa estate. Insomma, sul palco dìdi Molfetta saliranno artisti che propongono un ampio spettro del pop italiano contemporaneo e il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv e prossimamente anche su Mediaset. Questi sono gli artisti che saliranno sul palco, questa sera, non in ordine di apparizione.

Alfa,

Benji & Fede,

Baby K,

Bnkr44,

Boomdabash con Loredana Bertè,

Capo Plaza,

Fedez con Clara,

Ermal Meta,

Gaia,

Lorella Cuccarini con Riki,

Negramaro,

Serena Brancale,

Antonia,

The Kolors (on the road)

Annalisa (on the road)