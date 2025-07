La scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno Estate a Modena: ordine dei cantanti e orari di venerdì 11 luglio

Questa sera, 11 luglio 2025, si terrà la serata finale dello Yoga Radio Bruno Estate, il festival che porterà in piazza Roma a Modena e in scaletta artisti come Rocco Hunt, Noemi, Levante e Serena Brancale, tra gli altri.

Levante, Rocco Hunt e Noemi canteranno a Yoga Radio Bruno Estate

Questa sera, venerdì 11 luglio si terrà l'ultima serata dello Yoga Radio Bruno Estate, il festival della radio carpigiana che porta in piazza Roma a Modena e mette in scaletta alcuni degli artisti protagonisti dell'estate musicale italiana, autori delle canzoni che stiamo maggiormente ascoltando in radio. È periodo di concerti e di festival estivi e dopo la prima serata di ieri, 10 luglio, Radio Bruno torna con la serata finale condotta da Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari dopo che ieri si sono esibiti artisti come The Kolors, Benki & Fede, Trigno, Sarah Toscano, ovvero artisti che si giocano la palma del tormentone estivo.

La scaletta del concerto di Radio Bruno a Modena e l'ordine di esibizione dei cantanti

La mappa di Via Roma a Modena per lo Yoga Radio Bruno Estate

Saranno 21 gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Roma a Modena per esibirsi nella serata finale di Yoga Radio Bruno Estate, alcuni da soli e altri in formazione da tre o quattro, come avviene per Rovazzi che sarà assieme a Paola Iezzi e Dani Faiv o Shablo che porta con sé Joshua e Tormento oltre a Mimì. Ecco gli artisti previsti in scaletta, in ordine alfabetico e non di uscita.

Anna Tatangelo

Antonia

Baby K

Bianca Atzei

Chiamamifaro

Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv

Fred De Palma

Joan Thiele

LDA

Levante

Noemi

Rhove

Rocco Hunt

Sangiovanni

Serena Brancale

Shablo, Joshua, Tormento e Mimì

Tra le canzoni che potranno sentirsi sul palco ci saranno sicuramente Oh Ma di Rocco Hunt e Noemi, ma anche Relax di Antonia, Maimai di Levante, Avion di Rhove e Attimo eterno di LDA, tra le altre. Per coloro che non saranno a Modena ma vorranno seguire comunque il Festival potranno collegarsi al canale 73, almeno per coloro che vivono in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre il resto delle persone potrà collegarsi direttamente al sito della Radio (o all'app) e seguirlo in diretta.