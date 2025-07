video suggerito

La scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno Estate a Modena: l'ordine dei cantanti e gli orari Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, si terrà a piazza Roma a Modena la prima delle due serate finale dello Yoga Radio Bruno Estate, il festivalc he vedrà salire sul palco arrtisti come Sal Da Vinci, The Kolors, Sarah Toscano, BigMama e Sal Da Vinci, tra gli altri.

A cura di Redazione Music

BigMama e Sarah Toscano, tra le protagoniste del concerto di Radio Bruno

Questa sera, 10 luglio a partire dalle 21 si terrà la prima delle due serate finali dello Yoga Radio Bruno Estate, il tour di Radio Bruno che ogni anno porta nelle piazze delle città italiane alcuni degli artisti più in vista del momento. Anche questa volta sono tanti i volti dei cantanti che hanno scelto di pubblicare la propria canzone estiva che calcheranno il palco di piazza Roma a Modena. È il periodo dei Festival estivi delle radio italiane e questa sera tocca anche a Radio Bruno – che a giugno aveva montato il palco a Reggio Emilia e poi, successivamente, a Forlì – organizzare un cast che porterà sul palco alcune delle canzoni che si stanno giocando la palma del tormentone estivo. L'ingresso in piazza è gratuito.

La scaletta del concerto di Radio Bruno a Modena e l'ordine di esibizione dei cantanti

Piazza Roma a Modena, quindi, diventa il luogo in cui questa sera il pubblico potrà ascoltare alcune delle canzoni che stanno invadendo le radio italiane. In attesa dell'ordine ufficiale della scaletta, ecco tutti gli artisti che si esibiranno al concerto:

Aka7even

Benji & Fede

Bigmama

Carl Brave

Eiffel 65

Emis Killa

Gemelli Diversi

Michele Bravi

Mida

Planet Funk

Riki e Lorella Cuccarini

Sal Da Vinci

Sarah Toscano

Sophie and the Giant

The Kolors

Trigno

Ci saranno in scaletta brani come In auto alle 6:00 di Emis Killa, Stupido me, stupida te di Benji & Fede, Taki di Sarah Toscano che duetterà anche con Carl Brave in Perfect o Pronto come va dei The Kolors, tra le altre. Per chi non potrà essere in piazza a Modena, sarà comunque possibile seguire le due serate, che saranno condotte ancora una volta da Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari, a cui si aggiungono anche le incursioni dal backstage di Georgia Passuello e Arianna Bertoncelli, in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno.