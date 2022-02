Qual è il vero nome di Aka7even e perché il cantante si chiama così Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, sarà uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così”. Il nickname con cui si è presentato ad Amici 2020 deriva da una triste esperienza del suo passato, che oggi è diventata il suo punto di forza.

A cura di Giulia Turco

Aka7even, all'anagrafe Luca Marzano, sarà uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Dopo il successo ottenuto grazie ad Amici 20 e la vittoria agli MTV Ema nella categoria Best Italian Act, è pronto a salire per la prima volta sul palco dell'Ariston con il brano Perfetta Così. Aka7even ha un nome d'arte decisamente particolare, un talento notevole, ma anche una storia personale difficile, che oggi è diventata per lui un punto di forza. È proprio ad una vicenda dolorosa della sua infanzia che il cantante partenopeo deve la scelta del suo nickname.

Perché l'ex allievo di Amici 20 si chiama così

Luca Marzano ha raccontato nella scuola di Amici 20 il significato del suo nome d'arte. Un nickname molto particolare che deriva da una triste esperienza del suo passato che oggi è la sua forza. Da bambino infatti Luca ha sofferto di una grave encefalite che gli ha causato crisi epilettiche e infine il coma per una settimana: "Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d'inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un'altissima possibilità che non mi svegliassi", ha spiegato ai compagni. Da lì la scelta del suo nome d'arte: "Aka" è un'espressione inglese che sta per "also known as", ovvero "anche conosciuto come" usata in genere per gli pseudonimi. Mentre, "7 rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti", ha spiegato nella scuola di Amici 20.

Chi è Luca Marzano, in arte Aka7even, a Sanremo 2022

Luca Marzano è originario di Vico Equense, comune che fa parte della città metropolitana di Napoli. Ha 20 anni: nasce il 23 ottobre del 2000 ed è l'ultimo di cinque fratelli. Con suo fratello Domenico condivide la passione per la musica, un amore che nel 2018, a soli 17 anni lo porta sul palco di X Factor. Sarà nella scuola di Amici però che Aka7even troverà il modo di esprimere al meglio il suo talento. Dopo un duetto di successo con Biondo dal titolo Coco, Luca intraprende un percorso di successo nella programma di Maria De Filippi, che passa dal successo dei suoi inediti Yellow e Mi manchi, ma anche per la storia d'amore nata nella scuola con la ballerina Martina Miliddi. Finita l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, la sua carriera decolla: agli MTV Ema del 2021 vince il premio nella categoria di Best Italian Act e ora è pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022.