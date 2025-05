Chi è BigMama, la rapper conduttrice all’Eurovision 2025: dall’esordio a Sanremo a icona body positive

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Big Mama, 2025

BigMama, nome d'arte della rapper e icona body positive Marianna Mammone, è una cantante classe 2000 proveniente da Avellino che dal 13 maggio presenta l'Eurovision 2025 per l'Italia, assieme a Gabriele Corsi, sulla Rai, commentando le due semifinali – la seconda delle quali in diretta stasera – e la finale sabato 17 maggio. Nella sua carriera ha pubblicato già due album: il suo primo successo Next Big Thing nel 2022, mentre Sangue, è stato pubblicato il 22 marzo 2024. La cantante infatti, solo pochi mesi prima, aveva esordito al Festival di Sanremo con la canzone La rabbia non ti basta.

Negli ultimi mesi, ha cominciato la sua avventura nella conduzione, salendo sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma insieme a Noemi ed Ermal Meta. Anche lì, come in passato, ha tenuto un discorso: "Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me, se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Però fateci vivere". Ma andiamo a scoprire chi è BigMama.

Chi è BigMama, dagli esordi al Festival di Sanremo

Il nome BigMama, come ha più volte raccontato, è un "alter ego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica" ma anche perché, come dice il dizionario inglese Collins, Bigmama è "la donna fondatrice o esponente di spicco di una società, organizzazione, movimento". Marianna Mammone ha utilizzato BigMama anche perché è una storpiatura del suo cognome. Comincia la sua carriera musicale pubblicando canzoni su Spotify e YouTube come 77, Amsa e Mayday con la rapper Lester. Nel 2022, prima di pubblicare il suo primo Ep Next Big Thing, partecipa anche a un episodio del format Real Talk.

Nel suo primo Ep collabora con Ensi in POF, prima di salire, per la prima volta come concorrente, sul palco del Concertone del Primo Maggio con Poker e Body Positivity, prima di lanciare il suo messaggio dal palco: "Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!". Esordisce, da ospite, al Festival di Sanremo 2023, salendo sul palco durante la serata cover con Elodie: le due canteranno American Woman di Lenny Kravitz. Bisogna attendere un anno per assistere al suo esordio sanremese con La rabbia non ti basta, che conquista non solo il palco, ma anche il pubblico in streaming con oltre 16 milioni di ascolti su Spotify. Ma il più grande successo d'ascolti arriva con Mezzo Rotto con Alessandra Amoroso, quasi 50 milioni di stream sulla piattaforma svedese. Nel frattempo pubblica il secondo album Sangue e collabora con Paola e Chiara in Il linguaggio del corpo. Ha condotto, insieme a Noemi ed Ermal Meta, il Concertone del Primo Maggio.

BigMama icona Lgbtq e bodypositive

Dalle prime apparizioni pubbliche, Big Mama ha ottenuto un ruolo molto arduo: diventare un'icona della body positivity, ma anche una strenua paladina dei diritti LGBTQI+. Infatti, sin dall'inizio, ha confessato il bullismo subito negli anni adolescenziali: "A 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico. Per tanto tempo ho risposto all'odio con l'odio, il mio vettore primario era la rabbia". Ha avuto la possibilità, a fine febbraio 2024, di intervenire nell'ambito dell’iniziativa Gcmun talks dal titolo "Le arti per la cittadinanza globale", organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite. In quell'occasione ha discusso con una platea di oltre 2000 ragazzi di come la musica le avesse permesso di evadere da un contesto di bullismo e grassofobia subiti in provincia in Italia.

La cantante ha anche svelato di aver ricevuto nel 2020 la diagnosi di linfoma di Hodgkin e di esser stata costretta a subire parecchie sedute chemioterapiche. Alla vigilia della sua partecipazione sanremese, Big Mama ha anche confessato di aver subito, in adolescenzia, violenze dal punto di vista fisico, anche sessuale, che l'hanno traumatizzata nel suo rapporto con il corpo. Lo scorso novembre, a pochi giorni dal suo concerto all'Alcatraz di Milano, Big Mama ha confessato che, se le politiche LGBTQI+ in Italia non dovessero migliorare, si sentirebbe costretta a lasciare il paese.

BigMama è attualmente fidanzata con la cantante Lodovica Lezzerini, anche co-autrice del suo brano sanremese. Sul palco dell'ultima edizione del Concertone del Primo Maggio, co-condotto insieme a Ermal Meta e Noemi, ha invece parlato del rapporto con il suo corpo, finalmente ritrovato: "Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me, se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Però fateci vivere".

BigMama conduce l’Eurovision 2025 con Gabriele Corsi

È cominciata lo scorso 13 maggio la prima avventura di BigMama alla conduzione, sulle reti italiane (Rai 2) dell'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, in compagnia di Gabriele Corsi. Il tono personale e informale della cantante, con un commento linguisticamente più vicino alla Gen Z e con un repertorio che pesca anche dallo slang americano, le sono valse molti complimenti ed elogi sui social per la conduzione. BigMama sarà presente anche durante la seconda semifinale e durante la finale del prossimo 17 maggio, in diretta su Rai2.