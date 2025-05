Chi è Lodovica Lazzerini, cantante e fidanzata di BigMama

video suggerito

Lodovica Lazzerini è la fidanzata di Big Mama. 25 anni, di Carrara, è una cantante e co-autrice di alcuni brani della compagna tra cui La rabbia non mi basta di Sanremo 2024.

A cura di Gaia Martino

Ludovica Lazzerini è la fidanzata di Marianna Mammone alias Big Mama, la celebre cantante che conduce il Concerto del Primo Maggio con Noemi ed Ermal Meta. La storia d'amore sarebbe nata circa tre anni fa grazie ad amici in comune: anche lei, 25 anni, è una cantante, conosciuta come Ailo, e ha collaborato alla realizzazione di alcuni brani della fidanzata.

Chi è Lodovica Lazzerini, la carriera da cantante

Conosciuta anche come Ailo, Lodovica Lazzerini è una cantata e co-autrice di alcuni brani di Big Mama tra i quali anche La rabbia non mi basta proposto a Sanremo 2024. Ha 25 anni ed è originaria di Carrara. Su Instagram vanta oltre 9mila followers e condivide numerosi scatti con la fidanzata Marianna Mammone. Solo pochi giorni fa, sui social, ha annunciato l'uscita del brano San Junipero scritta con la compagna: a corredo dell'annuncio una foto delle due donne insieme sul set del videoclip.

La storia d'amore con BigMama e il legame professionale

La storia d'amore tra Lodovica Lazzerini e Marianna Mammone è nata circa tre anni fa. Si sono conosciute ad una festa: Big Mama in un'intervista a Domenica In raccontò quanto la fidanzata le avesse cambiato la vita. "Nascondevo la mia sessualità, non pensavo di meritare amore" confessò. In un'altra intervista rilasciata al Corriere un anno fa circa confessò che pensava al matrimonio. "Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l'amore di una donna", disse. "Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio, appena finisco l'università le faccio la proposta di matrimonio" continuò prima di smentire, poche settimane dopo, l'intenzione di sposarsi: "Sul matrimonio ho fatto una battuta. Mia madre ha la fissazione per la laurea e una volta le dissi che volevo sposare Lodovica dopo aver finito gli esami. Siamo giovani, stiamo da due anni insieme, dateci un attimo", le sue parole risalenti al maggio 2024.

Lodovica Lazzerini e Big Mama