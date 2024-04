video suggerito

BigMama: “Prima nascondevo la mia sessualità. Lodovica mi ha insegnato ad amare” BigMama, ospite a Domenica In di Mara Venier, parla della sua vita sentimentale, della sua malattia e del rapporto con i commenti negativi sui social. La cantante si commuove dopo il videomessaggio dello chef Antonino Cannavacciuolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

BigMama, ospite della puntata di domenica 21 aprile di Domenica In, racconta a Mara Venier la sua vita sentimentale, parla della sua malattia, del rapporto con gli haters e di come affronta i commenti negativi sui social. Sul finire della trasmissione, si commuove per il videomessaggio dello Chef Antonino Cannavacciuolo, di cui è grande fan.

"Non pensavo di meritare amore"

"Nascondevo la mia sessualità, non pensavo di meritare amore" confessa BigMama a Mara Venier, parlando della sua fidanzata Lodovica. La conduttrice coglie l'occasione per salutarla: "Un bacio da zia Mara, perché l'amore è amore. Quando si ama è meraviglioso". Big Mama rivela che la relazione con la sua ragazza – conosciuta casualmente ad una festa e con cui sta insieme da due anni – le ha insegnato ad amare ad essere amata.

Big Mama sulla sua malattia: "Non sono un'eroina"

BigMama ha dovuto affrontare un tumore, il linfoma di Hodgki. Alla domanda di Mara Venier su come abbia superato quel periodo, spiega quanto la musica sia stata fondamentale. "Non pensavo alla morte ma alla musica. Volevo guarire per continuare a scrivere canzoni – confessa la BigMama – Non sono un'eroina, sono un numero, una persona felice di avercela fatta. La malattia mi ha cambiata perché se prima pensavo prima al bene degli altri e poi al mio, adesso ci sono io al primo posto".

"Sui social blocco alcuni commenti"

Sia Mara Venier che BigMama "non sopportano" i commenti degli hater sui social. "Ho messo dei filtri che non permettono di scrivere determinate parole nei commenti, l'ho fatto per tutelare la mia salute mentale" racconta la cantante. "C'è questa opzione dei filtri? Non lo sapevo. Io blocco e basta, provo un grandissimo godimento a bloccare" aggiunge Mara Venier.

La sorpresa di Antonino Cannavacciuolo a Big Mama

Tra le varie passioni di BigMama c'è anche quella della cucina. La cantante è una grande fan di Antonino Cannavacciuolo, così che si commuove dopo aver visto il videomessaggio inviato dallo chef a Domenica In. "Prima o poi lo conoscerò, io e la mia ragazza siamo pazze di lui. È uno dei pochi uomini per cui farei un'eccezione nella vita" scherza la cantante.