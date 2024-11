video suggerito

BigMama, tra il sogno da showgirl e le politiche LGBTQ+ in Italia: "Con le spalle al muro, potrei andarmene" BigMama si è raccontata a poche ore dal concerto all'Alcatraz, spaziando dal sogno di essere una showgirl alle politiche LGBTQ+ in Italia: "Sono nata qui, ma se mi dovessi trovare con le spalle al muro, prima o poi deciderei di andarmene".

A cura di Vincenzo Nasto

Big Mama, 2024

A poche ore dal concerto all'Alcatraz di Milano che suggellerà un primo ciclo della carriera di BigMama, la cantante avellinese ha raccontato il proprio cambiamento, dal rap "perché avevo bisogno di parlare di una realtà molto cruda" al sogno: quello di diventare una showgirl a 360 gradi. Un ambizione costruita giorno dopo giorno, come ha raccontato in un'intervista a Rolling Stone: "La vita è fatta per crescere. Io avevo avuto un sogno: diventare una showgirl a 360 gradi. Ho cominciato dal rap perché avevo bisogno di parlare di una realtà molto cruda e il pop non era nelle mie corde. Ma ho cercato, fin dall’inizio, di mantenermi a metà tra un contesto hip hop e un altro che è più legato alle sensibilità queer. Quindi un giorno andavo a fare live con i rapper e un altro con gli attivisti".

Dal no a Sanremo Giovani alla chiamata di Amadeus, fino al tormentone con Alessandra Amoroso

Non solo la musica live, ma anche il sogno di collaborare con Salmo e il racconto di uno dei momenti più tristi del suo anno: "Il momento in cui ho sentito la delusione più forte è stato quando non sono passata tra gli artisti di Sanremo Giovani. Non riuscivo a spiegarmi il perché, visto che, secondo me, avevo dei bellissimi pezzi. Ho passato un periodo piuttosto buio, pieno di ansie, nel quale mi ripetevo che forse non valevo abbastanza, o che vedevo dell’oro dove l’oro non c’era. Poi sono stata presa da Amadeus tra i big di Sanremo, per cui evidentemente i miei pezzi brillavano più di quello che pensassi. Anche questo momento mi ha insegnato tanto". Nel frattempo, Marianna Mammone ha anche pubblicato un libro, dal titolo Cent'Occhi, in cui ha raccontato del bullismo subito, gli episodi di autolesionismo e il linfoma di Hodgkin. Oltre ad aver pubblicato, insieme ad Alessandro Amoroso, uno dei tormentoni dell'estate 2024: Mezzo Rotto.

BigMama sulle politiche LGBTQ+ in Italia: "Sono nata qui, ma se mi dovessi trovare con le spalle al muro, prima o poi deciderei di andarmene"

Nella parte finale dell'intervista, riprende unabattuta/promessa, quella di sposare la sua fidanzata Ludovica. Infatti, BigMama sottolinea il desiderio di avere una famiglia molto unita, come la sua: "Vorrei avere la stessa cosa con la mia compagna, ricreare quel nucleo familiare nel quale mi sono trovata benissimo. Se sono felice è perché se ho bisogno e alzo la cornetta e trovo tantissime persone pronte a darmi una mano". La cantante ha anche affermato che nel caso in cui le politiche LGBTQ+ non dovessero cambiare in meglio, si sentirebbe costretta ad andarsene: "Mi dispiacerebbe andarmene dal mio paese, perché gli devo tutto. Sono nata qui, ma se mi dovessi trovare con le spalle al muro, prima o poi deciderei di andarmene".