video suggerito

Big Mama in lacrime, la cantante si emoziona, Alessandra Amoroso: “Sei la mia estate stupenda” BigMama si è emozionata per l’ultima esibizione estiva di Mezzo rotto, la canzone in cui ha collaborato con Alessandra Amoroso che le ha detto che ha reso felice la sua estate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

BigMama e Alessandra Amoroso

Sul palco dei Tim Music Awards, ma anche durante un'intervista su Radio2, Big Mama non è riuscita a trattenere l'emozione per la fine di questa estate che l'ha vista protagonista assieme ad Alessandra Amoroso con cui ha duettato in uno dei tormentoni dell'estate 2024, ovvero Mezzo Rotto, canzone da 22 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono i quasi 20 del video su Youtube. Per la cantante di Avellino, la canzone con l'amica e collega pugliese è anche il brano con più ascolti tra quelli che ha scritto o a cui ha collaborato, anche più di "la rabbia non ti basta", la canzone che ha portato al festival di Sanremo, che le ha dato la popolarità nazionale.

"Ci siamo trovate, è andata benissimo, siamo felicissime, a me viene un po' da piangere" ha detto BigMama sul palco, mentre Alessandra Amoroso sottolineava come fosse la prima volta: "Non l'ho mai vista così emozionata. Dietro le quinte le ho detto: forse è la prima volta che stiamo un po' così, perché oggi si conclude la nostra estate" e a quel punto Carlo Conti ha chiesto un forte applauso al pubblico: "È stato veramente bello" ha chiuso Amoroso che su Instagram ha anche voluto ribadire il concetto e regalare una dedica a BigMama: "Fine della Mezzo rotto era ma non è mai la fine. ALE AMO + BIGMAMA 4EVER 💔❤️‍🩹 @bigmamaalmic sei la mia estate stupenda!" ha scritto la cantante.

Poco dopo, su Radio 2 è andata in onda quasi la stessa scena. Amoroso e Bigmama, infatti, erano in piena intervista quando quest'ultima ha detto: "Sto un po' male, sono un po' triste perché questo è stato l'ultimo live di questa estate bellissima e quindi… sono un po' emotional" ha detto mentre l'amica le dava un bacio sul collo. A quel punto Amoroso ha scherzato: "Io domani vado a cena da lei, io non mi stacco da questa ragazza, è stata proprio la mia gioia di questa estate, sono veramente felice di avere avuto quell'intuizione". A quel punto la giornalista interrompe Amoroso perché dietro di lei c'era proprio BigMama che si stava emozionando.