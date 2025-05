video suggerito

Eurovision Song Contest 2025: chi sono le conduttrici a Basilea e i presentatori in Italia L'Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, alla St. Jakobshalle Arena dal 13 al 17 maggio 2025. Hazel Brugger e Sandra Studer saranno le conduttrici dell'evento: nella finale con loro ci sarà anche Michelle Hunziker. In Italia la conduzione è affidata a Gabriele Corsi e BigMama. Topo Gigio leggerà i voti italiani per le altre nazioni.

A cura di Gaia Martino

L'Eurovision Song Contest 2025 sta per entrare nel vivo. Lo show si terrà a Basilea, Svizzera, alla St. Jakobshalle Arena dal 13 al 17 maggio 2025: 37 concorrenti in gara per le loro nazioni si esibiranno sul palco. Stasera da scaletta ci saranno Lucio Corsi per l'Italia e Gabry Ponte per San Marino: l'evento sarò condotto dalla comica Hazel Brugger e dalla conduttrice Sandra Studer. Al loro fianco, sul palco, ci sarà anche Michelle Hunziker. Gabriele Corsi e Big Mama saranno gli speaker commentatori per la tv. La novità dell'edizione riguarda Topo Gigio che annuncerà i punti assegnati dall'Italia alle altre nazioni.

Chi sono i presentatori italiani che commentano l'evento

Big Mama e Gabriele Corsi all'ESC 2025

BigMama e Gabriele Corsi commenteranno l'evento in televisione. Una coppia inedita di conduttori per l'Eurovision Song Contest 2025 che ha conquistato i telespettatori già con lo spot trasmesso in tv. Sarà possibile seguire l'evento in diretta che, per le serate del 13 e del 15 maggio, sarà trasmesso in prima serata su Rai 2. La finale del 17 maggio 2025 andrà in onda, invece, su Rai 1. Le semifinali e la finale si potranno seguire anche su RaiPlay e sul canale YouTube ufficiale dell'Eurovision Song Contest.

Cosa farà Topo Gigio all'Eurovision 2025

Topo Gigio è una delle novità della nuova edizione dell'ESC 2025. Il primo essere non umano nella storia dell'evento accompagnerà Lucio Corsi a Basilea: dopo la fortunata esibizione a Sanremo, apparirà di nuovo su Rai 1 con il compito di annunciare i punti assegnati dall'Italia alle altre nazioni, in chiusura della serata finale.

Le conduttrici Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker

Hazel Brugger è la comica e scrittrice svizzera, con cittadinanza statunitense, che condurrà la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2025. Al suo fianco ci sarà Sandra Studer, conduttrice e cantante svizzera conosciuta nel mercato discografico come Sandra Simò. Nel 1991 rappresentò la Svizzera all'ESC con il brano Canzone per te.

Tra le conduttrici dell'edizione anche Michelle Hunziker che sarà presente nella serata finale dell'evento. Di origini svizzere, il celebre volto noto di Mediaset, negli ultimi giorni ha raccontato come sta vivendo i giorni prima dello show: "Finisco la diretta di “Striscia”, 4 ore di auto verso Basilea, prove e ritorno. È dura, ma lo sognavo da anni. Non vedrete la Michelle che ca**eggia".