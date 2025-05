Eurovision Song Contest 2025, Topo Gigio darà i voti italiani. Lucio Corsi: “Sottotitoli per far capire la canzone”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi e Topo Gigio – Marco Alpozzi/LaPresse

Dal 13 al 17 maggio si terrà a Basilea, in Svizzera, l'Eurovision Song Contest 2025 che vedrà impegnato Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, come rappresentante dell'Italia con Volevo essere un duro. Durante la conferenza stampa di oggi è stato svelato quale sarà la cosiddetta spoke person, ovvero chi legge i voti italiani alle altre nazioni. Claudio Fasulo – vice direttore Intrattenimento Prime Time -, infatti, ha svelato che a leggere i voti italiani sarà Topo Gigio, confermando una voce che si rincorreva da settimane: "Sono il primo topo che partecipa a una conferenza stampa – ha detto Topo Gigio in un video -. Dato che sono un topolino buono sarà vicino a Lucio anche in questa occasione". Il pupazzo, infatti, era stato protagonista anche del Festival di Sanremo dove aveva duettato in Nel blu dipinto di blu durante la serata delle cover. "È la prima volta che un essere non umano fa lo spoke person – ha ripetuto Fasulo -, è una squadra che segue Lucio Corsi, tutti gli amici di Lucio Corsi, topi compresi sono graditi nel team.

Lucio Corsi: Vincere non mi interessa

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Lucio Corsi, arrivato a Basilea oggi: "Oggi ho le prime prove, l'approccio con cui affrontare quello del Festival è quello di incentrare tutto su canzone, testo e musica, e con me sul palco ci sarà Tommaso Ottomano, un fratello". Corsi ha spiegato anche che proprio per questa attenzione al testo userà "dei sottotitoli per far passare il significato della canzone". Il rappresentante dell'Italia ha anche spiegato: "Amo le competizioni, ma amo il fatto che la musica non sia una competizione, non deve avere questa caratteristica, porto una canzone a cui tengo, per suonare e imparare a far meglio questo mestiere, è la cosa che amo, non il fatto che si vincano premi. Ovviamente spero di fare un bel Eurovision, di divertirmi e farlo al meglio. Ci tengo molto, sia alla canzone che al fare bella figura, ma va al di là della classifica".

Gabriele Corsi e Big Mama condurranno l'Eurovision

A condurre le tre serate ci saranno Gabriele Corsi, ormai un veterano al suo quinto anno di conduzione, e la new entry Big Mama, la prima ex concorrente del Festival della Canzone Italiana a commentare per l'Italia la gara eurovisiva e proprio la cantante ha spiegato: "A me è sempre piaciuto essere artista a 360 gradi, uscire dalla zona comfort dello studio, concerto, e fare qualcosa di più difficile, mi fa capire che ho tanto da fare. Sono sempre stata molto curiosa di scoprire cose nuove, non vedo l'ora di affrontare Eurovision e vedere come me la cavo, andrà tutto bene. Lui sarà quello che darà i voti, io sono quella che dirà cosa ne pensa delle esibizioni, sarà tutto divertente, fa molto riflettere ed è una cosa che mi piace tanto".

Big Mama su Sanremo ed Eurovision

In più Big Mama ha anche voluto spiegare alcune sue dichiarazioni date nei giorni scorsi sull'accesso a Eurovision: "Voglio chiarire un riassunto di una mia intervista: mi è stata fatta questa domanda su Sanremo, se fosse il modo giusto per andare a Eurovision. Io ho risposto che Sanremo è il festival più bello del mondo, e chi è andato dal lì ci ha sempre dato soddisfazioni, mi piacerebbe solo che la giuria desse più spazio a una visione più internazionale". E ha continuato: "Per chi ha insinuato che fossi contro Corsi, l'articolo comincia con ‘Lucio Corsi è un grande, ha portato se stesso sul palco, la sua musica, senza costruzioni, perché lui basta, porta un ritratto dell'Italia e sicuramente in Italia lo capiranno'".