Testo e significato de Il Linguaggio Del Corpo: la hit di Paola & Chiara e Big Mama tutta al femminile

Paola e Chiara si sono unite alla nuova promessa Big Mama in un trio tutto al femminile. Il loro nuovo singolo "Il Linguaggio Del Corpo" è appena uscito e già non riusciamo a togliercelo dalla testa.

A cura di Elena Betti

Paola & Chiara e Big Mama

In questo venerdì di nuove uscite ce n’è una tutta al femminile con Paola e Chiara e la promessa del rap Big Mama. Il nuovo singolo Il linguaggio del corpo è pronto a farci ballare come tutte le ultime hit delle sorelle Iezzi, e non ci delude. Probabilmente sarà uno di quei brani che non riusciremo a toglierci dalla testa con il suo ritornello che cattura. Tre donne forti che vogliono raccontare la sensualità e il distacco emotivo e dare voce a tutti quelli che si sentono estranei agli standard della società.

Il Testo de Il Linguaggio del corpo

Di te non m’innamoro mai

Vive e muore la poesia

È un viavai come in un night

Senza più allegria

Lascia tutto ciò che hai

Lascia la tua fantasia

Libera come una città

Senza ipocrisia

Le lame nelle giarrettiere

Per difenderci da chi vuole il cuore

Metterlo in catene

Sangue che bolle nelle vene

Quello che versi da bere

Vuoi vederе, non vedere

Non mi guardarе così

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Sì (Mama!)

Ora il fuoco è più caldo negli occhi

Ma il tuo cuore batte sottozero

E adesso bruci tutto quello che tocchi

Animo nero, black mamba, veleno

So che il mio corpo ti parla

Sulle curve sbandi e per strada ti lascerò

Freddo vestendo i tuoi panni

Che indossi da anni, ma ho un alibi e scapperò

Fit check, zero feedback

Solo me, me, me, due di picche

Quanto finge

Chi ti dice “Hai solo me, me, me”

Menti, lo sai che menti

Se dici che non vorresti mai una come me

Ma dimmi ora che pensi, Io so mi pensi

Ma adesso è troppo tardi, paga il conto in cachet

(Three, two, one!)

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Ed arrivi giù

Scivolando fra le ombre

Stanotte tu

Spogli la mia anima forte

Che quando mi guardi i tuoi occhi mi fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Il significato de Il Linguaggio Del Corpo

Cantato da tre donne forti, nel brano prevalgono i temi dell'attrazione fisica e della sensualità, ma con un distacco emotivo, come si capisce dal primo verso “di te non mi innamoro mai”. “Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzo insieme e finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente”, hanno raccontato le sorelle. Un pezzo frutto del lavoro delle tre artiste, pubblicato da Columbia Records e Sony Music Italy, prodotto da Starchild e scritto anche con l’aiuto di Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava.

Inno alla femminilità e forte messaggio di accettazione di sé. Un testo che vuole spingere ad esprimere la propria identità con coraggio, pur non sentendosi conformi alla società, questo quello che vuole esprimere la strofa di BigMama “Animo nero, black mamba, veleno. So che il mio corpo ti parla. Sulle curve sbandi e per strada ti lascerò. Freddo vestendo i tuoi panni. Che indossi da anni, ma ho un alibi e scapperò”. La cantante fa riferimenti a tutti coloro che subiscono critiche per la loro forma fisica, soprattutto sui social. Oltre all’accettazione, nel pezzo regna la seduzione rappresentata dai “baci sul collo” e lo scambio di sguardi che però non si concretizzano nell’amore, regna infatti il distacco emotivo.

La stima di BigMama per Paola & Chiara

La collaborazione tra tre donne così forti è decisamente uno dei fattori che rendono vincente il brano che, come racconta Big Mama, nasce da una stima reciproca e dall’idea di mettere in musica l’empowerment femminile. Nell'ultimo periodo la cantante di Cento Occhi si è dedicata a duetti tutti al femminile, oltre alle Iezzi, infatti, Big Mama ha infatti pubblicato il featuring Mezzo Rotto con Alessandra Amoroso, un tormentone estivo per cui le due sono state recentemente premiate ai Tim Music Awards. “Ascolto Paola & Chiara da quando sono piccola e mi rivedo nelle loro battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA+”, dice Big Mama. Ad avere l’illuminazione di questa collaborazione sono state le sorelle Iezzi, che hanno mandato a Big Mama il pezzo su cui poi lei ha aggiunto una sua strofa che punta a dare voce tutti coloro che non si sentono di rispettare gli standard della società. “Trovo che abbiamo in comune il desiderio di far sentire a proprio agio le persone attraverso la nostra musica. Spesso ci arrivano critiche da persone molto più insicure di noi e con questa strofa voglio rivendicare con ironia e forza l'importanza di avere un corpo e di occupare uno spazio nel mondo”, spiega la rapper.

Il libro di Paola e Chiara

Per le sorelle di Vamos a bailar è un settembre ricco di novità. Paola è infatti entrata nelle case degli italiani grazie al suo ruolo di giudice a XFactor, poi l’uscita di questo brano e, il 24 settembre, l’uscita del loro libro. Paola e Chiara hanno deciso di invadere ogni mezzo possibile dalla musica, alla televisione e, prossimamente la carta stampata. Il libro SISTERS. La nostra storia incredibile, racconterà il percorso artistico e personale delle sorelle.