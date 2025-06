La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della seconda serata del 19 giugno a Molfetta

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, arriva la seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2025. A condurre l'evento, Alvin e Ilary Blasi, accompagnati dalla Iena Nicolò De Devitiis, dalle ore 21. Come nella scorsa puntata, anche questa volta gli artisti saliranno sul palco della Banchina Seminario di Molfetta, ma ci saranno anche due performance "on the road": la prima sarà di Irama, da Galatina, e successivamente i Coma_Cose da Bitonto. Ormai uno degli appuntamenti più importanti per la sessione estiva della musica italiana, vedrà salire sul palco alcuni dei più importanti artisti italiani, da Anna ad Annalisa, passando per Fedez, Gaia e i The Kolors. Ecco gli artisti che si esibiranno nella seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2025, non in ordine d'apparizione.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera 19 giugno

Stasera, giovedì 19 giugno 2025, continua il percorso di Cornetto Battiti Live, diventato uno degli appuntamenti più importanti della musica italiana in estate. Dalle ore 21, sul palco della Banchina Seminario di Molfetta si alterneranno 21 artisti per oltre 2 ore di spettacolo: l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Sarà possibile seguire la diretta dell'evento su Radio Norba e Radio Norba Tv e prossimamente andrà in onda il meglio su Mediaset. Ecco gli artisti che si esibiranno, comprese le due esibizioni on the road, non in ordine d'apparizione.

Anna

Anna Tatangelo

Annalisa

Bresh

Capo Plaza

Clara

Emis Killa

Fabio Rovazzi

Francesco Gabbani

Fedez

Fred De Palma

Gaia

Irene Grandi

Orietta Berti

Planet Funk

Rhove

Sophie and The Giants

The Kolors

Tony Hadley

Esibizioni "on the road"

Irama da Galatina

Coma_Cose da Bitonto

Dove vedere la seconda puntata di Battiti Live 2025 e a che ora

La seconda puntata di Battiti Live 2025 sarà possibile seguirla in tv su Radio Norba Tv, canale Sky 730 dalle ore 21 e in streaming sul sito ufficilae di Radio Norba: in radio basterà sintonizzarsi sulle frequenze della radio pugliese. In differita, a partire dal 7 luglio, sarà possibile seguire tutte le serate di Cornetto Battiti Live 2025 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.