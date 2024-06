video suggerito

Tim Summer Hits 2024 con Carlo Conti, quando andrà in onda su Rai1 e tutti i cantanti da Fedez a Elodie L’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu andrà in onda su Rai1 da venerdì 28 giugno. Sono previste cinque puntate di cui una dedicata al best of. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Anche quest'anno l'estate fa rima con Tim Summer Hits. L'evento musicale, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, si tiene in Piazza del Popolo a Roma da martedì 11 a venerdì 14 giugno. A fine mese andrà in onda in prima serata su Rai1. Il direttore Marcello Ciannamea ha dichiarato:

La promozione dell’evento su Rai 1 è un altro tassello della strategia della direzione Intrattenimento Prime Time per mettere la musica italiana al centro dell’offerta televisiva. E il fatto che a condurlo siano Carlo Conti e Andrea Delogu è motivo di grande soddisfazione. Da Sanremo in poi quasi tutti i mesi presentano delle proposte legate alla musica, tra eventi internazionali come Eurovision Song Contest a Una, Nessuna, Centomila, da Vasco Live Roma Circo Massimo XXII a Tim Music Awards, per poi ricominciare con Sanremo Giovani. Rai1 è la casa degli eventi musicali.

Tim summer hits con Carlo Conti e Andrea Delogu in onda dal 28 giugno: la programmazione completa

Vediamo ora la programmazione di Tim summer hits. L'evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu si articolerà nell'arco di quattro prime serate a cui si aggiungerà una puntata che raccoglie il best of. Ecco il calendario della programmazione completa:

Prima puntata in onda venerdì 28 giugno;

Seconda puntata in onda domenica 7 luglio;

Terza puntata in onda venerdì 12 luglio;

Quarta puntata in onda venerdì 19 luglio;

Best of in onda in onda venerdì 26 luglio.

Gli ospiti e i cantanti in scaletta

Tantissimi gli artisti che si esibiranno durante le quattro serate di musica del Tim Summer Hits. Tra i cantanti che saliranno sul palco ci saranno:

Fedez;

Tony Effe;

Angelina Mango;

Annalisa;

Benji & Fede;

Emma;

Elodie;

Alessandra Amoroso;

Loredana Bertè;

Mahmood;

Gianna Nannini;

Richi e Poveri.

E ancora: Achille Lauro, Aiello, Alfa, Ana Mena, Anna, Arisa, Articolo 31, Baby K, BigMama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D'amico, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Gigi D'alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Lda, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Piero Pelù, Pino D'angiò, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai e The Kolors.