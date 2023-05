Luciana Littizzetto: “Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove?”, la risposta di Fabio Fazio Nel corso della puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 21 maggio, Luciana Littizzetto ha fatto a Fabio Fazio la domanda che molti spettatori si pongono: Filippa Lagerback andrà con loro sul Nove? Ecco quale è stata la risposta.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 21 maggio, Luciana Littizzetto ha consigliato a Fabio Fazio di cominciare a riflettere su cosa portare sul Nove e cosa lasciare in Rai, visto che ormai manca una sola puntata alla fine della trasmissione di Rai3. Poi, si è chiesta quello che molti si domandano: Filippa Lagerback andrà con loro?

La proposta di Fabio Fazio a Filippa Lagerback

Luciana Littizzetto ha esordito consigliando a Fabio Fazio: "Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest'estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?" E su questo ultimo punto, il conduttore non ha avuto dubbi: "Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne". Ma la comica, invece, ritiene che i tempi siano maturi: "È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai". Fazio l'ha rimproverata bonariamente: "Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura". Filippa Lagerback ha assistito al siparietto divertita, ma senza replicare.

Fabio Fazio assicura di avere solo bei ricordi in Rai

Luciana Littizzetto ha voluto condividere con Fabio Fazio e con il pubblico una curiosità: "Ho scoperto una cosa pazzesca questa settimana, ho scoperto che in bielorusso, in rumeno e in moldavo, che sono le tre etnie presenti in casa mia, come direbbe il Ministro Lollobrigida, Rai significa Paradiso. Quarant'anni tu e io più di venti in Paradiso e non siamo ancora santi. Come è possibile? Poi tu devi avere toccato qualche mela". Ma Fazio ha tagliato corto, senza prestare il fianco alle polemiche sul suo addio alla Rai: "Come ho detto l'altra volta per me è il paradiso. Ho solo ricordi bellissimi".