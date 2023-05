La frecciata di Luciana Littizzetto: “Fabio, abbiamo ancora tre puntate, vaff…” Da “Ciao ciao” al vaffa liberatorio: le frecciate di Luciana Littizzetto allo stop di Che Tempo che fa in Rai. Dal prossimo autunno sarà con Fabio Fazio sul Nove.

Nel giorno dell'annunciato addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai, era ovviamente atteso il primo monologo della comica torinese che non ha deluso le attese: "Con le mani, ciao ciao" canticchia. Fabio Fazio la riprende: "Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa". Le risate tra il pubblico. Poi proprio Luciana Littizzetto fa un riferimento diretto: "Fabio, abbiamo solo tre puntate", come a dire: "Lasciami parlare". E poi fa il gesto del ‘vaffa".

Le parole di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha aperto la puntata di Che Tempo Che Fa tra grandi applausi: "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni".

Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io non credo di esserlo. Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai. Avevo 18 anni quando ho cominciato e non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai

L'annuncio è arrivato nel pomeriggio con un comunicato stampa ad opera di Warner Bros. Discovery: "Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale". Alessandro Araimo per Warner Bros. Discovery ha commentato: "Orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile".