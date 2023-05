Fabio Fazio: “Io e la Rai siamo la stessa cosa” e il pubblico lo accoglie con un lungo applauso L’annuncio del passaggio di Fabio Fazio a Nove, dato a poche ore dalla nuova puntata di Che tempo che fa, ha inevitabilmente inflazionato la temperatura emozionale della diretta. Lungo applauso dal pubblico, Ferruccio De Bortoli sottolinea: “La Rai ci perde tanto” e Fazio: “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io non credo di esserlo”.

L'annuncio del passaggio di Fabio Fazio a Nove, dato a poche ore dalla nuova puntata di Che tempo che fa, ha inevitabilmente inflazionato la temperatura emozionale della diretta. Poco prima di partire, in collegamento con il Tg3, il conduttore aveva già anticipato: "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni".

Il grande applauso

L'avvio della puntata è stato contraddistinto da un lunghissimo applauso da parte del pubblico, significativo dell'addio del giornalista alla Rai che ha cercato, come nel suo stile, di minimizzare proseguendo normalmente la scaletta, fino a quando il momento tipico di "attualità", l'incontro con i direttori e vicedirettori dei giornali, in questo caso con il direttore del Foglio Claudio Cerasa, l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea.

Le parole di Fabio Fazio

È proprio Ferruccio De Bortoli, prima di rispondere alla domanda su Zelensky di Fabio Fazio, a sottolineare: "Lasciami dire che la Rai sta perdendo un grande prodotto e un grande professionista". A quel punto Fabio Fazio prende la parola:

Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io non credo di esserlo. Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai. Avevo 18 anni quando ho cominciato e non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa.

Fabio Fazio andrà in onda ancora per altre due puntate, poi da domenica 28 maggio non sarà più ufficialmente in Rai: per lui c'è un accordo di quattro anni con Warner Bros. Discovery.