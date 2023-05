Filippa Lagerback seguirà Fazio e Littizzetto sul NOVE: “Assurdo, ma la prendo come un’occasione” Filippa Lagerback si racconta in un’intervista con Daniele Bossari su Chi e per la prima volta conferma anche il suo passaggio sul NOVE con tutta la squadra di Che tempo che fa: “Nell’assurdità della cosa, la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto”.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari si raccontano in una lunga intervista al settimanale Chi, in un momento piuttosto particolare, soprattutto per la modella che si trova dopo più di vent'anni a cambiare collocazione televisiva. Seguirà, infatti, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel trasloco da Rai a Discovery, dove li aspetta un nuovo programma. La spalla della solida coppia di Rai3 vede questo cambiamento come un'opportunità di crescita e stavolta sarà il suo compagno a supportarla, come ha fatto lei in tanti momenti difficili della sua vita, tra i quali la malattia.

Anche Filippa Lagerback si trasferisce sul NOVE

Dopo più di vent'anni in Rai accanto a Fabio Fazio, presenza costante di uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico, anche per Filippa Lagerback è arrivato il momento di lasciare quella che per lei, come per tanti altri, era ormai diventata una casa. Con l'addio del conduttore alla tv pubblica e il conseguente passaggio al canale Discovery, la modella svedese si prepara a vivere questa nuova fase della sua vita con l'entusiasmo di sempre:

Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali.

Daniele Bossari: "Lei è sempre positiva, è un dono"

Daniele Bossari non si era mai espresso rispetto la situazione delicata che Filippa Lagerback stava vivendo con il clima turbolento in Rai. Conoscendola da anni e amando proprio la sua solarità, non ha potuto che apprezzare la marcia in più avuta in questo periodo: "Anche questo guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, sembra semplice ma non è così. Però lei esce e trova il fiore anche se piove".

Fabio Fazio non aveva dubbi su Filippa Lagerback

Fabio Fazio aveva detto subito sì in diretta a Che tempo che fa, quando Luciana Littizzetto gli aveva chiesto come si sarebbero regolati con il trasloco sul NOVE e con la sedia di Filippa Lagerback. "Certo che viene con noi, se vuole, è sempre dei nostri, ma ora non è il momento di parlarne", così il conduttore aveva congelato la questione, soprattutto perché inserita nel momento comico di Lucianina sulla scrivania. Da faceto a serio, il discorso è cambiato sulle pagine del settimanale Chi, dove Filippa ha sentito di voler confermare il suo attaccamento sia a CTCF che ai volti che lo hanno reso il programma di punta della terza rete Rai.

La malattia di Daniele Bossari in un anno difficile

Un periodo che, quindi, apre a non poche novità per una coppia che, però, nei loro ventidue anni insieme è riuscita ad affrontare le difficoltà più insormontabili. Come raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera, Daniele Bossari dichiara di aver attraversato dei momenti davvero bui: nell'ultimo anno con il cancro alla lingua e ancor prima con gli episodi di depressione. Affrontare la diagnosi di tumore, le cure, non è stato semplice:

Nulla mi è pesato, nulla. Se ami qualcuno, in qualcuno casi devi fare determinate cose e non è per niente un problema: cancelli gli impegni che avevi e basta. Ho sempre pensato che non fosse altro che un periodo di cura, a cui sarebbe seguita la guarigione. Era tutto molto concreto, rispetto all’altro periodo che era più difficile da toccare perché non c’era una diagnosi.

Il periodo più duro da superare pare sia stato proprio quello segnato dalla depressione, sia per Daniele Bossari che per la sua compagna.