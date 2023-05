Daniele Bossari: “Il cancro mi ha cancellato l’ego, l’amore di Filippa mi ha aiutato” Daniele Bossari ha raccontato l’esperienza del cancro in una lunga e intensa intervista al Corriere della sera: “Il tumore ti cancella l’ego, ma Filippa è stata sempre al mio fianco”.

Daniele Bossari ha raccontato l'esperienza del cancro in una lunga e intensa intervista al Corriere della sera. Il conduttore e vincitore del Grande Fratello Vip ha attraversato sopratutto l'esperienza del cancro, un episodio che lo ha segnato in maniera particolare. Il tumore alla gola e la scoperta della diagnosi: "Ti tremano le gambe. Oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego: di colpo non puoi fare niente se non affidarti agli altri".

Il racconto della malattia

La malattia di Daniele Bossari ha rappresentato un lungo percorso dove la fiducia nella scienza è stata fondamentale, ma è soprattutto la spiritualità ad aver giocato un ruolo chiave: "Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore. Dopo le cure, che sono state belle invasive, ho deciso di raccontare questa esperienza che avevo tenuto riservata con il pensiero che potesse fare bene ad altri, visto che anche io ero alla costante ricerca di altre esperienze simili da leggere". Daniele Bossari ora sta bene, rivela alla testata di essere in una fase particolarmente bella e produttiva della sua vita.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback al GfVip

L'incontro con Franco Battiato

Sin da ragazzo ha sempre avuto la passione per tutto ciò che fosse attinente al mondo non materiale, dal quale attingere conoscenza, trovare risposte alle domande essenziali che si è sempre posto. Ma determinante è stato l'incontro con Franco Battiato, con il quale è nata un'amicizia proficua:

Leggi anche Perché i fan di Miley Cyrus pensano che lei e Clara Pierce siano la stessa persona

Ho virato sui testi esoterici, sulla filosofia, sull’antroposofia, cercando anche di fare uno studio parallelo delle religioni. Fino a quando ho incontrato una figura molto importante, Franco Battiato. Lui mi ha insegnato le tecniche, gli esercizi di respirazione e di consapevolezza che faccio ancora oggi: danno dei picchi di benessere e ti fanno capire che non siamo che piccoli granelli di sabbia nell’universo.

Il loro incontro è avvenuto nel 2007: "Lui era in promozione con un suo disco ed era venuto in radio, dove lavoravo. Io ero abbastanza timoroso perché aveva la reputazione di essere un ospite abbastanza difficile da gestire. In realtà ci siamo trovati subito e abbiamo iniziato a scambiarci una serie di informazioni: è scattata un’affinità e un’amicizia".

L'amore di Filippa Lagerback

Al Corriere, Daniele Bossari ha raccontato di essere stato sempre attratto dalla capacità di visualizzare un certo desiderio e vederlo realizzato, poi, nel tempo. È successo con il lavoro da dj, con la televisione, e probabilmente anche con Filippa Lagerback:

L’avevo vista la prima volta in un poster pubblicitario e forse anche lì ho visualizzato, visto che ho pensato subito: ok, sarà la donna della mia vita. Ho avuto modo di incontrarla proprio a Fuego e ho cominciato a chiedere agli autori di invitarla il più spesso possibile. Era il mio corteggiamento. Lei ci ha messo un po’ più di tempo a decidersi.

A colpirlo, era stato un particolare che non aveva mai scorto in nessun'altra donna: "La sua ironia. La capacità che ha di farmi ridere fino alle lacrime con sagacia e acume: è velocissima nel fare battute su tutto e questa cosa non l’avevo trovata in nessuna. Penso che lei, in generale, sia molto più evoluta di me come essere umano e lo è naturalmente, senza leggere tutti i libri che leggo io. Lei c'è stata sempre e quando dico sempre, è sempre".