La storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: da quanto stanno insieme e come si sono conosciuti Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da ben 15 anni. I due si sono conosciuti nel 2006, quando il conduttore tv era ancora fidanzato, dopo l’esperienza al Grande Fratello. La loro storia è iniziata ufficialmente nel 2008 e da quel momento, nonostante alti e bassi, sono riusciti a restare uniti, proteggendo il loro amore.

A cura di Ilaria Costabile

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia ormai da quindici anni e, nonostante gli alti e bassi vissuti durante la loro storia d'amore, sono riusciti a restare insieme sostenendosi l'un l'altra e superando tutte le difficoltà. Il loro primo incontro risale al 2006, ma lui era già impegnato con Simona Salvemini, reduci entrambi dall'esperienza del Grande Fratello. A dire il vero si tratta di un vero e proprio gioco di incastri, dal momento che il conduttore di Temptation Island, ancor prima di invaghirsi della gieffina, era fidanzato con un altro volto ora noto in tv, ovvero Flora Canto.

Filippo Bisciglia e la storia con Simona Salvemini dopo Flora Canto

Simona Salvemini e Filippo Bisciglia al Grande Fratello 6

L'esperienza del Grande Fratello, a detta di ogni concorrente che vi prende parte, è senza dubbio particolare e mette ogni partecipante in condizione di vivere in maniera amplificata, rapportandosi con un qualcosa di irripetibile. È in questo contesto che, infatti, Filippo Bisciglia, all'epoca 28enne, si invaghì di Simona Salvemini, 29 anni, con la quale nacque una vera storia d'amore, sotto l'occhio delle telecamere. Durante la sua partecipazione al reality, però, il commerciante romano era fidanzato con Flora Canto, la quale si presentò anche in studio per avere un confronto con lui, dopo il quale la loro storia finì in diretta tv. Lui continuò indisturbato la sua passionale conoscenza, mentre lei dopo qualche tempo fu chiamata come tronista a Uomini e Donne, iniziando così la sua carriera in tv e ora è felicemente sposata con Enrico Brignano, dal quale ha avuto due figli.

L'incontro con Pamela Camassa e la rottura con Simona Salvemini

La storia tra Filippo Bisciglia e Simona Salvemini, però, non durò a lungo, anzi, si concluse nel giro di qualche mese una volta finita l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Era il 2006 e i due cercarono di viversi quel legame nato sotto i riflettori quando più a lungo possibile, ma non vi riuscirono e l'ex gieffina rivelò di aver sofferto per una rottura così brusca: "Quando due persone condividono quello che abbiamo condiviso noi, non possono lasciarsi nel modo in cui lui ha lasciato me. Faceva parte della mia famiglia ed io della sua. Da un giorno all’altro, invece, per lui sono diventata quasi un’estranea". Qualche tempo dopo la fine della loro relazione, Salvemini dichiarò di aver sempre avuto il dubbio che l'ex gieffino l'avesse lasciata per approfondire la conoscenza di Pamela Camassa, la sua attuale compagna, che incontrò mentre era in montagna, come racconta anche la Salvemini:

Lui sostiene di non avermi lasciato per Pamela, anche se io sono convinta del contrario. L’abbiamo conosciuta insieme durante una vacanza in montagna. Per istinto, mi sono accorta che qualcosa non andava, nonostante lui cercasse di non darlo a vedere. Continuava a comportarsi normalmente ma, nelle occasioni in cui ci capitava di parlare di lei, me ne parlava sempre eccessivamente bene. Diceva che è una bella ragazza, una persona spigliata. Non ci voleva molto a capire che tra loro fosse nato qualcosa.

Nonostante la storia non si sia conclusa nel migliore dei modi, nel tempo il loro rapporto è diventato molto più distensivo e, infatti, i due si sono anche incontrati, pubblicando una foto che ha intenerito i fan, lui ha anche scritto: "L'affetto per te non cambierà mai".

L'inizio della storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Quell'incontro sulla neve, quindi, fu determinante per far sbocciare l'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due, infatti, ufficializzarono la loro storia nel 2008. In quell'anno lei prese parte alla prima edizione de La Talpa, tra i concorrenti c'era anche Simona Salvemini. In quell'edizione l'ex Miss Mondo fu costretta a lasciare il gioco per un'intromissione di Bisciglia, decisamente geloso, che la portò ad essere squalificata. Sebbene ci siano stati dei momenti difficili, che hanno saputo affrontare senza far emergere nulla sui social, i due sono riusciti a mantenersi uniti: "Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto" aveva raccontato in un'intervista al settimanale Chi. Il loro legame si è talmente consolidato da stare insieme non solo nel privato, ma anche affrontando delle esperienze lavorative, tanto da partecipare alla prima e finora ultima edizione di Amici Celebrieties.

L'ipotesi del matrimonio e dei figli

Sulla possibilità di sposarsi lei, invece, aveva dichiarato: "Non è una cosa a cui penso, io e Filippo stiamo così bene anche così". Altro argomento che i due hanno affrontato anche nelle interviste fatte in questi anni è quello relativo al desiderio di allargare la famiglia, la showgirl aveva ammesso:

Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio.

Questa dichiarazione risale al 2020, nel frattempo sono accadute altre cose e sembra che ad essere restio in merito alla questione sia proprio Bisciglia che a Verissimo ha dichiarato: "Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo".