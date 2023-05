“Belli ciao”: arriva la replica di Luciana Littizzetto a Matteo Salvini Luciana Littizzetto, ospite del Salone del Libro di Torino ha replicato a Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, il Vicepresidente del Consiglio aveva commentato su Twitter l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Luciana Littizzetto ha presenziato a un evento con la Gialappa's Band nel corso del Salone del Libro di Torino. La comica ha parlato del suo passaggio a Nove. Inoltre, ha replicato al tweet di Matteo Salvini, che ha commentato la notizia dell'addio di Fabio Fazio e Littizzetto a Rai3 con una frase lapidaria: "Belli ciao".

Luciana Littizzetto lascia Rai3 con Fabio Fazio, nuovo programma su Nove

Luciana Littizzetto ha spiegato che ormai in televisione è diventato difficile sperimentare, soprattutto per via della "mannaia degli ascolti" che non te lo consente: "O ti mettono a notte fonda o la mattina prestissimo dove l'incubo dell'Auditel non è così forte oppure…vai sulla Nove". La comica ha anche aggiunto che il politicamente corretto ha portato a una sorta di "tariffario delle polemiche". In base alle frasi che si pronunciano, ognuno sa già quanto clamore susciterà:

L'altro problema è il politicamente corretto. Ormai quando scrivi hai tutto il tuo tariffario. Con questa battuta qua faccio un giorno e mezzo di mer**. Con questa invece secondo me si incaz**no di più. Preparati. Con questa arriva un'onda anomala, devi sperare che un politico dica una boiata per deviare l'attenzione. Ma è il nostro mestiere, chi se ne frega. Ci vediamo alla Nove. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere.

La replica al tweet di Matteo Salvini

La notizia dell'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Rai3, ha fatto scattare il commento di Matteo Salvini, che su Twitter ha punzecchiato: "Belli ciao". La Gialappa's Band ha tirato fuori l'argomento e la comica ha replicato: "Pensa te: ‘Belli ciao' da un vicepresidente del consiglio". Infine, ha parlato "dell'inquietudine" che prova quando in prima fila c'è seduto qualcuno che non ride alle sue battute: "Succede anche a Che Tempo". Così, la Gialappa's ha ironizzato: "Magari quello in prima fila è Salvini". E la comica ha replicato: "Ma va', a Che Tempo Salvini non viene, la busta gliel'hanno consegnata tante volte ma non viene".