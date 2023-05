“Per Fabio Fazio un accordo da 10 milioni”, come potrebbe chiamarsi il nuovo programma sul NOVE Accordo quadriennale da 2.5 milioni a stagione, sono queste le cifre di cui si parla per il contratto di Fabio Fazio con Discovery. Il programma potrebbe essere proprio Che Tempo Che Fa, di cui Fazio detiene il marchio.

A cura di Andrea Parrella

L'addio di Fabio Fazio alla Rai è la notizia televisiva di questo finale di stagione. Il clamore suscitato dal suo annuncio, con tutti i risvolti politici del caso, è destinato a lasciare una scia lunghissima, per mesi e forse anni. Sebbene molti siano interessati al passato recente del conduttore, ovvero cosa abbia portato alla spaccatura definitiva con la Rai, è importante ragionare soprattutto del futuro di Fabio Fazio, vale a dire cosa farà sul Nove dopo l'accordo con Discovery.

Quanto guadagnerà Fabio Fazio su NOVE

In queste ore iniziano a circolare le presunte cifre del contratto quadriennale siglato dal conduttore con Discovery. Secondo il Corriere della Sera, Fabio Fazio andrà a guadagnare un totale di 2.5 milioni a stagione per 4 anni di contratto per un totale di dieci milioni. Numeri che sarebbero superiori a quelli relativi al suo contratto in Rai che prevedeva, come da lui stesso dichiarato: "2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000". Nulla di anomalo, se si considerano gli standard differenti tra pubblico e privato. Inoltre per Discovery Fazio non avrà solo il ruolo da conduttore in prima serata, ma anche una responsabilità editoriale.

Il titolo del nuovo programma di Fazio sul Nove

Altra considerazione quella sul titolo del nuovo programma di Fabio Fazio sul Nove. Se lo spazio dovrebbe essere lo stesso di Che Tempo Che Fa, anche sul titolo ci sono buone possibilità di una conferma. È quantomeno una possibilità, visto che Fabio Fazio detiene la proprietà del marchio dal 2007 (come dimostra il documento riportato in basso) e quindi nel suo caso non si porrebbe il problema L'Arena. Molti ricorderanno che Massimo Giletti, al momento del suo passaggio da Rai a La7, non ebbe modo di riproporre il suo programma con lo stesso titolo, problema aggirato con il gioco di parole "Non è l'Arena", che univa "L'Arena" originale con "Non è la Rai". Insomma, al netto delle sperimentazioni auspicate da Fazio con il suo passaggio a Discovery il nuovo programma di Fabio Fazio sul Nove potrebbe chiamarsi proprio "Che Tempo Che Fa", con caratteristiche identiche a quelle che ha su Rai3. Sicura la presenza di Luciana Littizzetto al suo fianco, ancora da stabilire la partecipazione di Filippa Lagerback, sulla quale sia Rai che Discovery non si sono ancora espressi.