Che Tempo Che Fa da record, quello di Fabio Fazio programma di informazione più seguito sui social Il programma condotto da Fabio Fazio non è solo uno dei più seguiti in Tv, ma ad aprile si conferma il più seguito sui social nella sua categoria. Un altro aspetto che dà la misura della perdita per la Rai con il passaggio del conduttore sul NOVE.

A cura di Andrea Parrella

L'addio di Fabio Fazio alla Rai rappresenterà per l'azienda una perdita non solo di tipo televisivo, ma anche di visibilità sui social e i dati lo dimostrano. Stando alla classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it, Che Tempo Che Fa continua a mantenere salda la prima posizione come programma di informazione più social della Tv italiana nel mese di aprile.

Ci sono anche Report, Propaganda Live e Fuori dal Coro

Il programma di Rai3, che molto probabilmente dall'anno si trasferirà interamente sul NOVE conservando lo stesso titolo, vanta un notevole distacco rispetto agli altri programmi d’informazione televisiva, sia per numero di interazione che per video views. La trasmissione di Fazio, per la cui attività social si segnala un rallentamento nel numero di pubblicazioni, si attesta attorno ai 4,6 milioni di interazioni e 18,7 milioni di video views. Il contenuto più visto del programma è quello pubblicato su TikTok di circa un minuto e mezzo della puntata dello scorso 16 aprile quando fu ospite del programma Ed Sheeran, che canta la canzone "Perfect".

Dietro Fazio c'è ancora Rai3 con Report, che cresce visibilmente rispetto al mese precedente, in particolare grazie a un video di Luciano Moggi che parla del caso Calciopoli. Completano la top 5 Propaganda Live, il Tg3 e Fuori dal Coro, primo programma Mediaset presente nella classifica.

TgR al sesto posto, merito anche dello scudetto del Napoli

Dati molto interessanti quelli del TgR Campania, in sesta posizione. In particolare i social della testata regionale campana della Rai hanno registrato 98.000 interazioni, ventimila in più rispetto a marzo. 93mila le visualizzazioni dei contenuti video pubblicati su Facebook. La corsa scudetto del Napoli, le colorate manifestazioni del tifo in città e in ogni parte del mondo, le bellezze storiche, archeologiche e monumentali di Napoli e della Campania, le esibizioni delle Frecce Tricolori, l’interesse per i concorsi nella pubblica amministrazione, per i trasporti e i dispositivi di traffico hanno trainato ad aprile le pagine social della Tgr Campania che, come viene sottolineato in un comunicato Rai, ottengono la migliore performance nei dieci anni di attività su Facebook e Twitter.