Elodie al Circo Massimo con Marco Mengoni: prove sul palco in total pink col completo floreale Elodie sarà ospite di Marco Mengoni al Circo Massimo. Si sono scatenati durante le prove: look rosa dalla testa ai piedi per la cantante con camicia e shorts.

A cura di Giusy Dente

Elodie e Marco Mengoni

Elodie e Marco Mengoni sono la coppia musicale del momento, grandi protagonisti dell'estate 2023 col brano Pazza Musica. I due artisti, ciascuno al centro di un momento particolarmente soddisfacente dal punto di vista professionale, hanno unito le forze dando vita a un tormentone che sta facendo cantare e ballare gli italiani. La loro Pazza Musica è la colonna sonora di questi mesi e il cantante romano la sta proponendo anche durante il suo tour, ovviamente ospitando sul palco la collega. Dopo l'esibizione a San Siro, Elodie è pronta per accompagnare l'amico anche nell'avventura al Circo Massimo.

Elodie e Marco Mengoni durante il soundcheck

Elodie e Marco Mengoni si preparano per il Circo Massimo

Sabato 15 luglio, Marco Mengoni si esibirà al Circo Massimo di Roma. Il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi, concludendo alla grande un tour che da settimane lo tiene impegnato in giro per l'Italia. Poi sarà la volta dell'Europa, con una serie di date tra ottobre e novembre in alcune grandi città. Nella Capitale saranno con lui in scena alcuni amici e colleghi: in serata è previsto l'arrivo di Samuele Bersani, Bresh, Gazzelle e Elodie. Con quest'ultima ha già fatto il sound check, infiammando i social con alcune anteprime. I fan non vedono l'ora di ascoltarli e vederli insieme: l'uno accanto all'altra sprigionano un'energia unica.

Elodie in Valentino

Il look rosa di Elodie

Non c'è dubbio: il rosa è il colore del momento, il più gettonato agli eventi e sulle passerelle, sfoggiato da celebrity e amatissmo negli ambienti royal. Forse l'esplosione di questa nuance in tutte le sue sfumature, dal cipria al fluo, ha a che vedere con l'uscita del film Barbie: non a caso si parla di estetica Barbiecore, proprio perché fucsia e rosa fanno immediatamente pensare alla bambola. La prima Maison che ha reso questa nuance protagonista è stata Valentino, che l'ha messa al centro di una collezione non a caso dominata dal PPPink.

Leggi anche Il nuovo look di Elodie: coi capelli castani annuncia la collaborazione con Marco Mengoni

in foto: Valentino Pre–Fall 2023

La Casa di moda è attualmente una delle preferite di Elodie: ne indossa spesso le creazioni ed è atata ospite anche dell'ultima sfilata. La cantante ha indossato proprio un completo del brand durante il soundcheck con Marco Mengoni, di preparazione al concerto del Circo Massimo. Elodie ha sfoggiato un due pezzi coordinato, con gambe lunghe in primo piano: camicia a maniche corte con shorts, tutto in una fantasia floreale rosa richiamata anche sulle scarpe, un paio di décolleté. Maxi rosa applicata sulla spalla, per rendere il tutto ancora più floreale. Il look fa parte della collezione Pre-Fall 2023. Con cosa stupirà il pubblico del concerto?