La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Circo Massimo Stasera, sabato 15 luglio 2023, Marco Mengoni si esibirà al Circo Massimo di Roma. Qui la scaletta dei brani che il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo porterà sul palco.

A cura di Teresa Fallavollita

È finalmente arrivata la tanto attesa data della tappa finale del tour estivo di Marco Mengoni. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo – nel 2013 trionfò con L’essenziale e dopo 10 anni esatti è recentemente tornato sul gradino più alto del podio con Due vite – si esibirà questa sera, sabato 15 luglio, nella magnifica cornice del Circo Massimo, concludendo in bellezza il viaggio che nello scorso mese lo ha portato negli stadi di molte città italiane, da Bibione (data di apertura) a Bologna, da Torino a Salerno, dove ha ricevuto una vera e propria serenata da parte del pubblico.

La scaletta con le canzoni del concerto di Marco Mengoni a Roma

Questa sera, dopo un pomeriggio di festa pieno di artisti interessanti, il concerto vero e proprio inizierà alle ore 21.15, quando Mengoni salirà sul palco del Circo Massimo per un indimenticabile spettacolo della durata di un paio d’ore. Il pubblico romano sarà chiamato a ripercorrere i quasi 15 anni di carriera dell’artista che vinto 75 dischi di platino, tra successi conosciuti su scala mondiale e brani più recenti.

Questa la possibile scaletta della serata:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Ali

Voglio

Psicho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’Essenziale

Pazza musica

Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita

Ma quella che si prospetta per l'ultima data è una vera è propria festa. Già dalle 16.30 i primi artisti cominceranno a salire sul palco: Crookers, Dardust, Estremo, Mace e Whitemary alcuni dei nomi. Durante la serata, Mengoni sarà accompagnato da ospiti d'eccezione: Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle.

In autunno il tour europeo

Dopo il successo a Sanremo e il quarto posto all’Eurovision 2023, per il prossimo autunno il cantante di Ronciglione ha annunciato un ambizioso progetto: una tournée europea che lo porterà a calcare i palchi di alcune delle città più importanti del nostro continente. Si parte il 18 ottobre a Barcellona, passando poi per Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Vienna, fino alla chiusura prevista per il 2 novembre a Monaco.

Questi gli appuntamenti del tour: