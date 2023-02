Marco Mengoni ieri e oggi: ecco com’è cambiato il cantante Marco Mengoni è tra i Big del Festival di Sanremo 2013, al quale partecipa col brano Due Vite. In quanti ricordano i suoi esordi nella musica quando vinse X-Factor? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Marco Mengoni è tra i Big del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa con il brano Due Vite. Per lui si tratta di un gran ritorno al Teatro Ariston, ha già calcato l'ambito palco due volte, la prima nel 2010 con l'inedito Credici, la seconda nel 2013 quando si è aggiudicato la vittoria con L'essenziale. Dopo aver conquistato le classifiche italiane al lancio di ogni album o singolo, ancora oggi continua a essere tra i cantanti più amati e seguiti del nostro paese. In quanti lo ricordano agli esordi a X-Factor? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione dal debutto nella musica a oggi.

Marco Mengoni da X-Factor a oggi

Oggi Marco Mengoni è uno dei cantanti italiani più apprezzati del nostro paese e non solo per il suo talento ma anche per il suo splendore. Viene considerato sex symbol e icona di stile, il simbolo della bellezza mediterranea. Ha mosso i primi passi nella musica a 21 anni quando è stato scelto da Morgan per prendere parte alla terza edizione di X-Factor.

Marco Mengoni a X–Factor

Alla fine è stato lui ad aggiudicarsi la vittoria e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Capelli a spazzola con un ciuffo vaporoso tirato all'indietro, pizzetto definito e occhi contornati da una linea di eye-liner: Mengoni nel 2009 aveva già tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion.

Marco Mengoni nel 2013 vince Sanremo

L'evoluzione di stile di Marco Mengoni

Se a X-Factor lasciava spazio a look super originali, dagli smoking con la coda portati con accessori a contrasto alle giacche tempestate di paillettes, oggi Marco Mengoni lascia sempre più spazio a uno stile capace di mixare glamour, trend di stagione ed eleganza senza tempo. Completi oversize, pantaloni di pelle, camicie colorate e griffate: il cantante ha saputo reinventarsi mantenendo intatta la sua passione per la moda. Barba incolta, piercing e sguardo profondo completano il suo fascino irresistibile, trasformandolo in un vero e proprio sex symbol. Sebbene siano passati solo poco più di 10 anni da X-Factor, sembra di essere di fronte una persona diversa.