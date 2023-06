I fan gli cantano ‘O Surdato Nnammurato: Mengoni in lacrime dopo il concerto a Salerno Marco Mengoni in lacrime dopo il concerto di Salerno: i fan gli hanno cantato ‘O Surdato Nnamurato di Ranieri e lui non è riuscito a trattenere le lacrime.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I fan gli cantano ‘O Surdato Nnamurato, e Marco Mengoni scoppia a piangere. Davanti ad uno Stadio Arechi di Salerno che ha fatto registrare il tutto esaurito, il cantante viterbese, fresco vincitore di Sanremo 2023 e quarto all'European Song Contest che si è tenuto in Inghilterra, non ha trattenuto le lacrime e si è visibilmente commosso. E il pubblico, di fronte alle lacrime del 34enne di Ronciglione, lo ha applaudito ancora di più. Poco prima, durante il concerto, quando lo stesso Marco Mengoni aveva invitato i suoi fan a cantare "Ti Ho Voluto Bene Veramente", si era commosso alla stesso modo, anche se il pianto finale sulle note di ‘O Surdato Nnamurato ha avuto i contorni dell'affetto sincero che il cantante ha provato nei confronti del suo pubblico.

Quella di ieri a Salerno era la terza tappa del Tour "Marco negli Stadi 2023", che lo ha visto esibirsi a Bibione e Padova prima di Salerno, e che continuerà poi a Bari, Bologna, Torino, Milano e Roma, dove il 15 settembre si esibirà al Circo Massimo, per poi proseguire con le tappe europee di Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera. Sul palco, Marco Mengoni ha portato 25 dei suoi brani di maggior successo, tra cui il singolo "Due Vite" con il quale ha vinto Sanremo e che è stato cantato live proprio in questo tour per la prima volta, con l'esordio assoluto di Bibione. I trentamila dello Stadio Arechi, accorsi anche da Napoli, dalla Puglia e dalle altre regioni limitrofe per assistere al concerto, hanno così dedicato alla fine del concerto il brano di Massimo Ranieri, uno dei più apprezzati cantautori napoletani di sempre. E Marco Mengoni, visibilmente commosso, ha ringraziato tra le lacrime il suo pubblico, dandogli appuntamento al prossimo concerto in terra campana.