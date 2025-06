Concerto di Marco Mengoni stasera al Maradona: orari della metro e come arrivare allo stadio

video suggerito

A cura di Vincenzo Cimmino

Immagine di repertorio

Linea 2 della metropolitana oltre il consueto orario con più treni e piano traffico del comune dalla mattina fino a cessate esigenze per favorire la viabilità. È quanto previsto stasera, 26 giugno, per il concerto di Marco Mengoni allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, durante il quale l'artista si esibirà nei suoi più grandi successi. Strumenti messi in atto da Trenitalia, che gestisce il servizio, e dall'amministrazione napoletana per agevolare lo spostamento dei tanti fan attesi all'evento musicale. Il cantante, infatti, è tra gli artisti più amati e seguiti in Italia e l'impianto di Fuorigrotta sarà gremito: la serata ha registrato il sold out già da tempo.

Gli orari della metro 2 e le corse straordinarie

La Linea 2 della metropolitana, gestita da Trenitalia, effettuerà corse straordinarie dei treni fino all'1,00 di notte, in modo da consentire il rientro a casa degli spettatori dopo lo show al Maradona. La stazione della metro Linea 2 più vicina allo Stadio è quella Campi Flegrei a piazzale Tecchio. Mentre per motivi di sicurezza e ordine pubblico la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30: quest'ultima si potrà quindi utilizzare solo per l'andata. Complessivamente saranno 15 le corse supplementari in partenza da Napoli Campi Flegrei, 11 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 4 verso Pozzuoli, per un totale di oltre 7mila posti aggiuntivi.

A bordo sarà ammesso solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Data la portata dell'evento è preferibile acquistare il biglietto del treno in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 1,30 di notte. Le fermate Mostra e Fuorigrotta della Cumana, gestita dall'Eav, non effettueranno orari prolungati. Molteplici, nella zona della Mostra d'Oltremare e di Piazzale Tecchio, i posteggi taxi.

Come arrivare allo stadio Maradona: strade chiuse e viabilità

Per agevolare la viabilità privata nella zona, continua il piano traffico del Comune di Napoli previsto dallo scorso maggio e fino a luglio in occasione dei concerti al Maradona. Per l'occasione saranno chiuse diverse strade dalle ore 7,00 alle 22,00. In particolare il dispositivo prevede in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota) dalle ore 7,00 alle ore 22,00 del 15 giugno, e comunque fino a cessate esigenze:

corsia riservata al transito dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature; e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h ;

(tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il ; sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, nonché all’interno della corsia riservata ai suddetti veicoli, eccetto autorizzati, e in via Francesco Galeota (nel tratto sopraindicato), ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta con rimozione.

Nello stesso periodo è inoltre prevista la revoca delle aree riservate alla sosta a pagamento, le cosiddette "strisce blu", presenti lungo via Luigi Tansillo, nel tratto sopra indicato, ambo i lati della carreggiata e in via Francesco Galeota, nel tratto sopraindicato, sempre ambo i lati della carreggiata.