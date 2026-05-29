Metro Linea 6 a Napoli ferma su tutta la tratta dalle 7: i treni vecchi sono di nuovo guasti

La metro Linea 6 a Napoli ancora ferma a causa di treni guasti. La linea ferroviaria è sospesa dalle 7,10 di stamattina su tutta la tratta. Secondo stop in una settimana.

Un vecchio treno della Linea 6

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La metro Linea 6 a Napoli ancora ferma a causa dei treni guasti. La linea ferroviaria è sospesa su tutta la tratta dalle 7,10 di stamattina, venerdì 29 maggio, praticamente dall'apertura. Al momento non si sa quando ripartirà la circolazione. Ma i tecnici sono già sul posto per le dovute riparazioni. La linea è gestita da Anm, l'azienda napoletana della mobilità, di proprietà del Comune di Napoli, che ha comunicato l'interruzione sui suoi canali social. Generalmente le corse sono effettuate con tre treni: si tratta dei vecchi convogli risalenti agli anni '90, revampizzati e adeguati alle nuove normative. Quando se ne rompe uno, la linea si blocca. Il Comune ha acquistato nuovi convogli in costruzione negli stabilimenti Hitachi Rail Sts di Pistoia. Ma il primo arriverà a Napoli per le prove, dopo il collaudo, dopo l'estate. I viaggiatori napoletani e i turisti, quindi, dovranno ancora pazientare.

Secondo stop per la Linea 6 in una settimana

La metro Linea 6 era già stata chiusa due giorni fa, mercoledì 27 maggio, per i treni guasti per circa un'ora e mezza. La circolazione ferroviaria era stata sospesa dalle 14 alle 15,30, come comunicati dalla società dei trasporti. I nuovi treni comprati dal Comune di Napoli per la linea 6 sono molto più confortevoli ed hanno anche una maggiore capienza. Per poterli immettere sui binari sono in corso lavori di ampliamento del deposito officina che si trova a piazzale Tecchio.

In queste settimane, inoltre, sono in corso lavori di ristrutturazione nella stazione Municipio, dove si sono verificate infiltrazioni d'acqua a causa di un guasto alle condutture del sistema antincendio della Linea 6, in particolare nella zona in prossimità del passaggio pedonale. L'intervento è a cura della società Hitachi Rail Sts. Le operazioni prevedono l'allestimento di due aree di cantiere di piccole dimensioni. Visto che le aree sono circoscritte, non è necessario procedere alla chiusura della stazione metropolitana. I lavori dovrebbero eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni nella stazione Municipio, dove si trova anche il cambio con la metro Linea 1.