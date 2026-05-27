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Trasporto pubblico a Napoli

I treni vecchi della metro 6 di nuovo guasti, linea chiusa un’ora e mezza: il primo nuovo arriva dopo l’estate

Metro Linea 6 ferma per guasto dei treni: circolazione sospesa dalle 14 alle 15,30.
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A cura di Pierluigi Frattasi
La fermata di Chiaia della metro Linea 6
La fermata di Chiaia della metro Linea 6
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Trasporto pubblico a Napoli

La metro Linea 6 di Napoli chiusa per un'ora e mezza a causa di treni guasti oggi, mercoledì 27 maggio. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 14 alle 15,30, come comunicato da Anm, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce la linea su ferro. Attualmente funziona regolarmente. Il motivo della sospensione è legato ad un guasto dei treni. Il metrò che ha aperto i battenti nel 2024, dopo oltre 10 anni di lavori, è dotato di 3 treni funzionanti di vecchio tipo, acquistati negli anni '90. Mentre a breve dovrebbero entrare in servizio i nuovi convogli di Hitachi, per i quali sono in corso i lavori di adeguamento del deposito-officina di piazzale Tecchio. Il primo treno nuovo, invece, in costruzione presso gli stabilimenti Hitachi di Pistoia, arriverà dopo l'estate a Napoli.

Nello stesso tempo, come anticipato da Fanpage.it, sono in corso lavori di ristrutturazione nella stazione Municipio, dove si sono verificate infiltrazioni d'acqua a causa di un guasto alle condutture del sistema antincendio della Linea 6, in particolare nella zona in prossimità del passaggio pedonale. L'intervento è a cura della società Hitachi Rail Sts. Le operazioni prevedono l'allestimento di due aree di cantiere di piccole dimensioni. Visto che le aree sono circoscritte, non è necessario procedere alla chiusura della stazione metropolitana. I lavori dovrebbero eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni nella stazione Municipio, dove si trova anche il cambio con la metro Linea 1.

La stazione Municipio aveva presentato problemi di infiltrazione già negli anni scorsi. Per questi motivi, la fermata in alcune occasioni era stata chiusa al pubblico per consentire le operazioni urgenti di ripristino. I lavori alla stazione metro, peraltro, non interferiscono con la circolazione dei treni. Anche in passato, infatti, quest'ultima è rimasta regolare, con la sola temporanea sospensione della fermata per la durata dei lavori. Altri problemi di infiltrazioni si registrano purtroppo nella fermata della metro Linea 1 di Salvator Rosa. In quel caso, finora non ancora risolti.

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