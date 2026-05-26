Guasto al sistema antincendio della Metro Linea 6 di piazza Municipio, lavori per due mesi

Perdite d’acqua nella metro Linea 6 di piazza Municipio dovute al sistema anti-incendio. I lavori di ripristino dureranno due mesi.

Il sottopasso della metropolitana di piazza Municipio a Napoli

Guasto al sistema antincendio della stazione della metro Linea 6 di piazza Municipio a Napoli. Occorreranno due mesi di lavori per ripararlo. Nella stazione dell'arte della metropolitana da mesi registrano infiltrazioni e perdite d'acqua, visibili anche all'utenza che la utilizza tutti i giorni. A seguito di svariate segnalazioni, sono partite le ispezioni da parte dei tecnici. Il guasto, a quanto apprende Fanpage.it, riguarderebbe la tubazione idrica antincendio che serve la metropolitana, in particolare nella zona in prossimità del passaggio pedonale.

Ci saranno due cantieri per risolvere il problema

Da qui, la necessità di procedere con i lavori di riparazione, per eliminare il guasto e ripristinare le tubazioni. Le criticità riguardano perdite idriche sulla rete dell'impianto antincendio a servizio della stazione metro Linea 6. L'intervento sarà eseguito dalla società Hitachi Rail Sts. Le operazioni prevedono l'allestimento di due aree di cantiere di piccole dimensioni. Visto che le aree sono circoscritte, non è necessario procedere alla chiusura della stazione metropolitana. I lavori dovrebbero eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni nella stazione Municipio, dove si trova anche il cambio con la metro Linea 1.

La stazione Municipio aveva presentato problemi di infiltrazione già negli anni scorsi. Per questi motivi, la fermata in alcune occasioni era stata chiusa al pubblico per consentire le operazioni urgenti di ripristino. I lavori alla stazione metro, peraltro, non interferiscono con la circolazione dei treni. Anche in passato, infatti, quest'ultima è rimasta regolare, con la sola temporanea sospensione della fermata per la durata dei lavori. Altri problemi di infiltrazioni si registrano purtroppo nella fermata della metro Linea 1 di Salvator Rosa. In quel caso, finora non ancora risolti.