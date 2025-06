video suggerito

Antonio scomparso a Fuorigrotta dopo il concerto: il caso a Chi l’ha visto? Il caso della scomparsa del pizzaiolo 32enne a Chi l’ha visto? Il giovane era andato a Fuorigrotta per il concerto di Vasco. Poi di lui si sono perse le tracce. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appello a Chi l'ha visto? per ritrovare il pizzaiolo 32enne

Ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Antonio Noviello, 32 anni, pizzaiolo residente a Monte di Procida dove vive con i genitori. Il giovane è scomparso ieri, martedì 17 giugno 2025. I suoi familiari sono preoccupati e hanno lanciato un appello per ritrovarlo. Il caso è arrivato anche alla trasmissione Chi l'ha visto? su Rai Tre, condotta da Federica Sciarelli, che ne ha parlato nell'edizione di questa sera, mercoledì 18 giugno.

Il caso del pizzaiolo scomparso a Chi l'ha visto?

Antonio, come ricostruito dalla trasmissione Rai, ha 32 anni, è alto 1,75 metri, ha i capelli castano scuro, occhi verde chiaro. Ieri sera, secondo quanto affermato a Chi l'ha visto?, il 32enne sarebbe andato allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per ascoltare da fuori il concerto di Vasco Rossi. Non avrebbe avuto con se né soldi né cellulare. Si sarebbe quindi fatto prestare un telefono per chiamare i genitori. Ai quali ha detto che sarebbe rientrato notte. Ma a casa non è più tornato.

Questa telefonata, secondo quanto riportato dalla trasmissione Rai, sarebbe stata l'ultimo contatto del giovane con la propria famiglia. Da allora, di lui si sarebbero perse le tracce. I suoi familiari adesso sono preoccupati. Vari appelli sono stati lanciati anche sui social per ritrovarlo. La famiglia ha chiesto a chi dovesse avere notizie di contattare loro o le forze dell'ordine, per aiutare nelle operazioni di ricerca.

Leggi anche Migliora la 59enne aggredita dai ragazzini a Fuorigrotta, nuova tac per valutare il trauma cranico

I familiari hanno tracciato anche un piccolo identikit. L'ultima volta che l'hanno visto, Antonio indossava pantaloncini neri, maglia bianca con stemma in petto della Champions e calzini neri al ginocchio.