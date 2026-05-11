Sorrento, 12enne esce dalla palestra e perde l’orientamento: ritrovato e salvato in serata

Soltanto nella serata odierna, dopo alcune ore, il 12enne è stato ritrovato dai carabinieri e dai poliziotti municipali, che lo hanno riaffidato ai genitori.

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione, per fortuna con un lieto fine, quelli vissuti oggi, lunedì 11 maggio, a Sorrento, nella provincia di Napoli, dalla famiglia di un ragazzino di 12 anni, del quale si sono improvvisamente perse le tracce. Il ragazzino, nel pomeriggio odierno, si era recato in una palestra in via Marziale per un allenamento; al termine dell'attività fisica, una volta uscito dalla struttura, il 12enne ha però perso l'orientamento e non è riuscito a ritrovare la strada di casa.

È stata la mamma del ragazzino, non avendo più sue notizie, a far scattare l'allarme: la donna si è recata dai carabinieri della stazione di Sorrento, agli ordini del capitano Mario Gioia e coordinati dal comandante Tommaso Canino, per denunciare la scomparsa del figlio. I militari dell'Arma hanno subito avviato il protocollo di ricerca per i minori: così, i carabinieri, unitamente agli agenti della Polizia Municipale di Sorrento, guidati dal colonnello Rosa Russo, hanno scandagliato la città, con particolare attenzione alle aree limitrofe alla palestra dalla quale il 12enne si è allontanato.

La svolta è arrivata questa sera, dopo le ore 20: una pattuglia della Municipale ha avvistato il ragazzino nella zona del cimitero comunale; il 12enne si presentava in buone condizioni fisiche, sebbene comprensibilmente provato dalla situazione. Dopo essere stato rassicurato dai poliziotti municipali, il 12enne è stato accompagnato presso la stazione dei carabinieri e riaffidato ai genitori, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.