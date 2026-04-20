Lite in strada a Marigliano, 17enne pugnalato al gluteo chiama papà e zio: picchiati a sediate anche loro

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Rissa tra ragazzi in strada a Marigliano, uno dei giovani, di 17 anni, viene aggredito e accoltellato al gluteo destro. Per prestargli soccorso arrivano poco dopo i suoi familiari, il papà e lo zio, ma sono assaliti anche loro e picchiati dai giovani, con delle sedie prese da una vicina attività commerciale. Alla fine tutti e tre i feriti sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale di Nola. Dopo le cure mediche del caso ed i dovuti accertamenti, sono stati dimessi. Sulla vicenda, intanto, sono aperte le indagini dei carabinieri della stazione di Marigliano, che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto.

Rissa al Corso Umberto di Marigliano, tre feriti

Secondo le prime informazioni, la lite tra giovani sarebbe scoppiata in corso Umberto, a Marigliano, in provincia di Napoli, all'altezza del civico 419. Era da poco passata la mezzanotte di oggi, lunedì 20 aprile, quando i militari dell'Arma, allertati dal 118, sono arrivati sul posto. Poco prima era scoppiato un litigio che aveva visto coinvolti diversi giovani adolescenti. Ad avere la peggio un 17enne, ferito con un'arma da taglio al gluteo destro. Poco dopo, sul posto erano intervenuti il padre e lo zio del ragazzo. I due stavano cercando di soccorrerlo, quando sono stati colpiti dai giovani presenti con alcune sedie prese dalla vicina attività commerciale. Ragazzo, padre e zio sono stati trasferiti nell’ospedale di Nola per poi essere dimessi. Il 17enne è stato refertato dal personale medico con 15 giorni di prognosi per la guarigione, padre e zio del ragazzo con 10 giorni di prognosi ciascuno. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.