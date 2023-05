Da Kate Middleton a Letizia Ortiz, perché le reali indossano spesso il rosa Letizia di Spagna, Kate Middleton, le regine Maxima dei Paesi Bassi e Mathilde del Belgio: perché ultimamente le donne delle royal family vestono di rosa?

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz e Kate Middleton

Dalle passerelle agli eventi, il colore del momento è il rosa in tutte le sue sfumature, dal cipria al bubblegum fino al fucsia fluo. Il boom è nato con la collezione Pink PP A/W23 disegnata da Pierpaolo Piccioli per Valentino ed è sfociato poi in un vero e proprio trend. L'estetica Barbiecore prende spunto proprio dal colore per eccellenza associato da sempre alla famosissima bambola. E la recente esplosione del rosa come colore must del guardaroba ha sicuramente a che fare anche con l'imminente uscita del film Barbie (in uscita a luglio). Ultimamente questa nuance è stata scelta spesso anche dalle donne delle royal family. E non è solo una questione di moda.

Letizia Ortiz

Le donne delle royal family vestono di rosa

Nelle recenti scelte di stile fatte dalle donne delle royal family spicca la predilezione per un colore: il rosa. Lo ha indossato Kate Middleton in occasione del Chelsea Flower Show, un abito in omaggio a Elisabetta II e lo ha riproposto a distanza di pochi giorni in una tinta più pastello e delicata, in versione tailleur stavolta, per un incontro al museo. E non è la sola.

Kate Middleton

Si è fatta conquistare dalla nuance del momento anche Letizia Ortiz, regina dallo stile impeccabile. Tutto il mondo l'ha potuta ammirare elegantemente vestita di rosa in occasione dell'incoronazione di Carlo e Camilla, un look monocolore dalla testa ai piedi estremamente chic. E la stessa nuance ha fatto la sua comparsa alla cresima della principessa Sofia, dove in realtà l'intera famiglia si è vestita di rosa.

Leggi anche Meghan Markle e Kate Middleton unite dalla moda: indossano spesso gli stessi gioielli

Letizia Ortiz

Questa scelta riflette sicuramente una certa attenzione alle tendenze del momento, alle tonalità più adatte per la stagione in corso. Ma dietro c'è molto di più. La regina Camilla tende a vestire di blu agli eventi pubblici, perché è un colore che trasmette serietà, affidabilità. Allo stesso modo, per le donne delle royal family sfoggiare il rosa nasconde un motivo ben preciso.

Regina Mathilde del Belgium

Riguarda non solo la principessa di Galles e la regina di Spagna, ma anche la regina Maxima dei Paesi Bassi, vestita di rosa brillante durante un appuntamento ufficiale. Come loro anche la regina Mathilde del Belgio, di rosa vestita all'incoronazione di Carlo e Camilla. Come riporta il Daily Mail, la stilista Stephen Sheldon ha spiegato: "È assolutamente un colore che dà potere, perché è il colore dell'amore e della gentilezza, due parole che hanno contribuito a plasmare la società moderna del 21esimo secolo".

Kate Middleton

È d'accordo anche la stilista Rochelle White: "Il colore rosa è potente, lusinghiero e forte. È un colore che si adatta a molte tonalità della pelle. Dai nudi ai fluo, può essere adatto a molte occasioni". A proposito di Kate Middleton in particolare ha spiegato: "Sa che tutti gli occhi sono puntati su di lei e che è considerata un'icona della moda. Le persone sono ispirate dal suo aspetto e forse lei lo sta usando a suo vantaggio. Il Barbicore è una dichiarazione di fiducia in se stessi e di emancipazione femminile. Trascende le tendenze della moda e diventa di per sé una potente dichiarazione di autoespressione. Abbracciando il rosa, gli individui reclamano il diritto di definire e celebrare la propria versione della femminilità".