Fedez è il re del Love Mi: torna sul palco con la t-shirt a rete e i bermuda Fedez è stato il grande protagonista del Love Mi e non solo perché ha organizzato lui la serata, è tornato anche a esibirsi sul palco e lo ha fatto in versione glamour ma allo stesso tempo casual: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo mesi di prove e preparativi, ieri sera è finalmente andato in scena il Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez in collaborazione col comune di Milano. Lo show si è tenuto in forma totalmente gratuita a piazza Duomo ed è stato trasmesso in diretta tv su Italia 1, attirando così l'attenzione di milioni di spettatori da ogni parte d'Italia. Il cantante ha riunito sul palco alcuni degli artisti più richiesti del momento e, dopo un intero pomeriggio di mini show, si è esibito al fianco dei colleghi "storici", da Achille Lauro e Orietta Berti, fino ad arrivare a Tananai, Mara Sattei, J-Ax e Annalisa. Insomma, è stato lui il re indiscusso dell'evento e per l'occasione non ha rinunciato allo stile.

Fedez alla seconda edizione del Love Mi

Sebbene sia arrivato sul palco solo a fine concerto, Fedez è riuscito lo stesso a far scatenare il pubblico esibendosi sulle note di molte delle sue più famose hit. Per lui si trattava di un appuntamento importante (e lo si è visto anche nella serie The Ferragnez) ma probabilmente non si aspettava addirittura di superare i grandi risultati dello scorso anno. La moglie Chiara Ferragni ha seguito tutto dalle prime file (con tanto di outfit super rock) e naturalmente ha documentato i momenti più belli sui social. A fine serata, poi, è arrivato il gran momento del rapper che, dopo aver affrontato il caldo pomeriggio milanese in canotta, per la performance ha scelto qualcosa di un tantino più sofisticato.

La polo di Prada

Chi ha firmato il look di Fedez al Love Mi

Per l'esibizione finale al Love Mi Fedez non ha rinunciato né alle griffe né allo stile casual che da sempre lo contraddistingue. Se lo scorso anno aveva sorpreso con una camicia leopardata, questa volta ha optato per una t-shirt a rete oversize firmata Prada. Si tratta di un modello bianco, è in misto seta e cotone ed è decorata con il logo lettering ricamato sul petto. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison è disponibile solo in versione polo e viene venduta a 1.200 euro. Niente jeans o pantaloni lunghi, Fedez l'ha abbinata a degli shorts neri e a un paio di sneakers a contrasto in total white. Durante la performance è poi rimasto a petto nudo, lasciando in vista sia la cicatrice sulla pancia che il nuovo tatuaggio sulla schiena. Insomma, il cantante ha dimostrato di essere un vero e proprio re di stile anche al Love Mi.

