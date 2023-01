Giulia Salemi al GF Vip 7, abito con scollatura gioiello e maxi spacco nella puntata 27 Lunedì 9 gennaio è andata in onda la puntata 27 del GF Vip 7. Giulia Salemi ha scelto un audace look nero con cristalli, maxi spacco e profonda scollatura.

A cura di Giusy Dente

Lunedì 9 gennaio è andata in onda la puntata numero 27 del Grande Fratello Vip 7. La diretta in prima serata ha visto il ritorno in studio di Sonia Bruganelli, assente nelle scorse puntate perché in vacanza. Con lei come sempre la collega opinionista Orietta Berti e ovviamente Alfonso Signorini al timone. Altra presenza fissa di questa edizione è quella di Giulia Salemi, "promossa" da inquilina della Casa (nell'edizione di due anni fa) ad "addetta ai social": è lei che monitora i social e i commenti degli utenti del web. La sua presenza sta riscuotendo molto successo, sia grazie alla sua simpatia che grazie ai suoi look alla moda.

Giulia Salemi fan del nero

Pur variando molto con l'abbigliamento, Giulia Salemi in questa edizione del GF Vip sta confermando la sua predilezione per uno stile audace e sensuale, orientato soprattutto al look monocromatico total black. Ha sperimentato molto, dai mini dress con dettagli cut out alle catsuit aderenti fino agli abiti lunghi con maxi spacco; anche coi colori ha giocato, ma il nero resta la sua nuance preferita.

È quella che ha sfoggiato più volte in questi mesi: prima il debutto con una tuta effetto Catwoman di grande tendenza, poi nella seconda puntata l'abito con schiena e fianchi nudi, a seguire il sexy completo in pelle e latex della quinta, poi l'abito con dettaglio gioiello a forma di coccodrillo a mo' di cintura e ancora il vestito da sirena dark con scollatura-scultura nella prima puntata del 2023.

in foto: abito David Koma

Quanto costa l'abito di Giulia Salemi

Fino a questo momento Giulia Salemi ha indossato in studio le creazioni di diversi brand tra cui Salvatore Vignola, Maison Alaia, Apnoea, Desa197, Saint Laurent, Nensi Dojaka. Nella puntata 27 ha puntato su un brand amatissimo dalle celebrities. Ha indossato una creazione firmata David Koma: l'abito lungo con maxi spacco e profonda scollaturua a V è impreziosito da pannelli in tulle trasparenti e decorazioni di cristalli verdi e bianchi attorno al décolleté. Costa 2390 euro. La showgirl lo ha abbinato a un paio di sandali dello stesso colore, con sottile fascia sul piede e cinturino attorno alla caviglia. Capelli raccolti in uno chignon questa volta, con ciuffo laterale a incorniciare il viso.