Tommaso Stanzani alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi, i dolci auguri del ballerino Al party esclusivo di Zorzi non manca nemmeno Tommaso Stanzani, il ballerino con il quale avrebbe chiuso lo scorso autunno. Fa riflettere che il posto a tavola prescelto per il ballerino sia così affettuosamente vicino a quello del festeggiato.

A cura di Giulia Turco

Tommaso Zorzi ha compito 28 anni e per l’occasione ha dato un party in grande stile, appena ventiquattro ore dopo l’altrettanto scintillante festa di compleanno di Giulia Salemi che ha spento le sue prime 30 candeline. A sorpresa, all’evento milanese c’era anche l’ex fidanzato Tommaso Stanzani, con il quale Zorzi sembra aver riallacciato i rapporti.

Stanzani seduto vicino al festeggiato

I social pullulano di immagini dello chicchissimo compleanno di Tommaso Zorzi. Una cena con serata alla quale hanno partecipato davvero tutti, da Michelle Hunziker e Ilary Blasi, già a Milano per la sua Isola dei Famosi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, l’Estetista Cinica, Giulia Salemi e tanti altri. Non manca all’appello nemmeno Tommaso Stanzani, il ballerino che avrebbe chiuso la sua storia d’amore con Zorzi lo scorso autunno. Il dubbio sorge più che spontaneo: si saranno davvero lasciati? O hanno trovato un equilibrio in amicizia? Fa pensare che il posto a tavola prescelto per il ballerino sia così affettuosamente vicino a quello del festeggiato.

Gli auguri di compleanno di Tommaso Stanzani a Zorzi

D’altronde non è un mistero che Stanzani abbia partecipato alla festa anzi, sui suoi social ha postato anche uno scatto della serata per esprimere il suo affetto e i migliori auguri a Tommaso, con tanto di cuoricino. Non si sono sbilanciati e non ci sono in rete foto scattate insieme durante la festa, ma la loro relazione resta un mistero che potrebbe non trovate risposta, per il momento. Non è escluso che non abbiano continuato a frequentarsi lontano dai riflettori. Lo stesso Stanzani, poco dopo la presunta rottura risalente ad ottobre 2023, si era sfogato su Instagram spiegando di volersi prendere una pausa dai social perché l’attenzione mediatica data in particolare dal gossip con Zorzi lo aveva gettato in un vortice di accuse e minacce nei suoi confronti e della sua famiglia.