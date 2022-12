Tommaso Stanzani: “Critiche su di me e la mia famiglia, per questo mi sono allontanato dai social” Tommaso Stanzani lontano dal gossip dopo la rottura da Zorzi, del quale ancora non parla, per dedicarsi alla sua carriera in tv. Lontano anche dai social per un periodo, per via degli attacchi degli haters: “Dopo Amici qualcosa è cambiato. Alcune parole mi hanno fatto male”.

A cura di Giulia Turco

Ex concorrente di Amici, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani ha preferito abbandonare la parentesi del gossip per tornare a concentrarsi sulla danza e lavorare in tv. L’ultima esperienza è quella nel corpo di ballo di Viva Rai 2, il format mattutino di Rosario Fiorello che vede il ballerino impegnato quotidianamente insieme all’ex collega di Amici, Martina Miliddi.

Tommaso Stanzani spiega la pausa dai social

Non solo, Stanzani sembra essere molto impegnato anche nel sociale. Di recente ha partecipato infatti all’iniziativa Bulli Stop-Christmas Show, che si è tenuta all’Auditorium della Conciliazione di Roma per sensibilizzare sul tema del bullismo. Personalmente il ballerino ammette di aver subito critiche e giudizi negli ultimi tempi sui social. Da qui la scelta di allontanarsene. “Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo, ma qualcosa dopo è cambiato”, confessa in un’intervista a SuperGuidaTv. “Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti su di me e la mia famiglia. Alcune parole mi hanno fatto male. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social”.

Il silenzio sulla rottura da Tommaso Zorzi

Nessun accenno alla relazione finita con Tommaso Zorzi. Nessuno dei due ha mai chiarito i motivi della rottura. Nonostante Zorzi abbia raccontato di essere tornato single, non è escluso che la coppia abbia deciso di spegnere i riflettori sulla loro storia per evitare ripercussioni sulle loro vite private. Ad ogni modo ora Tommaso è focalizzata sulla sua carriera in tv, in particolare sull’esperienza di Viva Rai 2 con Fiorello: “Mi sto trovando benissimo, è molto divertente. Il programma è partito alla grande e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sono felice”, ha raccontato. Amici invece sta riuscendo a seguirlo poco, ma sul suo proferito non ha comunque dubbi: “Non posso che tifare per Maddalena, che è la mia sorellina. L’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico. Mi auguro che rimanga dentro il più a lungo possibile, perché se lo merita tanto”.