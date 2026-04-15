Chiara Ferragni ricomincia con Jose Hernandez: la prima vacanza in Portogallo e le presentazioni in famiglia

Continua l’amore tra Chiara Ferragni e José Hernandez. I due sono stati paparazzati durante un vacanza di coppia e in famiglia, la prima a Pasqua con i figlie dell’influencer e ora in Namibia. Nessuna traccia però sui social: l’intenzione sarebbe quella di mantenere il rapporto lontano dai riflettori.

L'amore tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez procede a gonfie vele. Quello che inizialmente poteva sembrare un flirt passeggero, è diventato con il passare dei mesi una relazione solida e stabile, con tanto di presentazioni in famiglia. L'imprenditrice digitale e influencer è stata avvistata per la prima volta in compagnia dell'imprenditore colombiano all'inizio del 2026: i due si sarebbero conosciuti durante la vacanza di lei in Colombia e da quel momento sarebbe scoppiata la scintilla. Ad oggi una fonte vicino alla coppia li descrive innamorati come "14enni alla prima cotta".

Sono passati diversi mesi dalla prima volta che sono stati avvistati insieme, ma per il momento nessuno dei due avrebbe intenzione di ufficializzare il rapporto. Tuttavia, le foto che li ritraggono continuano a moltiplicarsi e raccontano la prima vacanza di coppia e in famiglia. In occasione delle festività di Pasqua, come mostrano le immagini del settimanale Chi, Ferragni era in Portogallo con i figli Leone e Vittoria e con loro c'era anche Josè Hernandez. I due sono stati paparazzati durante alcune giornate al mare mentre prendono il sole, si abbracciano e scherzano complici. Tutto questo sui social non è apparso in alcun modo: l'influencer ha mostrato la sua quotidianità ma senza lasciare trasparire la presenza dell'uomo al suo fianco.

Il settimanale Chi parla di una "luna di miele" della coppia, che starebbe continuando anche in questi giorni, da quando Ferragni è partita per l'Africa. Come ha mostrato tra le sue stories Instagram, si trova ora in Namibia per un safari e con lei ci sarebbe anche Hernandez. Nel racconto che fa delle sue giornate, però, il compagno non compare mai. Ferragni starebbe vivendo una nuova fase della sua vita, sempre più attenta a tenersi lontano dai riflettori e a preservare il più possibile il suo rapporto. Se agli obbiettivi dei paparazzi non riesce a sfuggire, starebbe provando a evitare di esporre la sua nuova relazione su Instagram.

Ma chi è l'uomo che ha fatto battere di nuovo il cuore dell'imprenditrice? Jose Hernandez è un imprenditore di origini colombiane, che lavora come global business manager di una importante azienda di pneumatici. La sua vita è lontano dai riflettori, al contrario di quella dell'ex Giovanni Tronchetti Provera (ora tornato con la moglie) e sarebbe lui la "chiave per la sua rinascita".