Tommaso Zorzi bacia un ragazzo in discoteca, è finita la storia con Stanzani Tommaso Zorzi è stato filmato mentre bacia un ragazzo biondo durante una serata in discoteca. Sono le immagini che i fan della coppia con Tommaso Stanzani stavano aspettando: quel bacio dimostra che tra il conduttore e il ballerino è finita.

A cura di Stefania Rocco

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è ufficialmente finita. Lo dimostra un video che ha fatto il giro della rete e che conferma che il giudice di Drag Race Italia si ritiene ormai un uomo libero. Il filmato in questione è stato girato in discoteca. Mostra Zorzi ballare su una piattaforma per poi abbassarsi e baciare platealmente, di fronte alla folla e ai cellulari puntati su di lui per riprenderlo, un ragazzo biondo che non è il presunto compagno. Il fatto di avere voluto esibire quel bacio di fronte alle persone presenti dimostra che Zorzi, consapevole di essere ripreso, ha voluto ufficializzare la rottura con il ballerino.

La risposta piccata di Tommaso Zorzi a Stanzani

Solo poche ore fa, un commento lasciato da Zorzi su Instagram ha lasciato intendere esista qualche conto in sospeso con l’ex fidanzato Stanzani. Tommaso aveva pubblicato sul suo profilo un video nel quale faceva ironia sui cantanti trap. “È già disponibile su Spotify?”, ha chiesto Stanzani tra i commenti, domanda che ha suscitato la risposta piccata di Zorzi: “Sta andando comunque meglio di Flor de Luna”. “Flor de Luna” è la canzone lanciata da Stanzani in estate.

Tommaso Zorzi a Fanpage.it: “Non parlo della mia vita privata”

Nella recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Tommaso Zorzi ha fatto sapere di non avere intenzione di parlare pubblicamente della sua vita privata: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c'è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c'è anche l'arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.