“Basta giudicare le emozioni”, la risposta di Zorzi a chi lo accusa di non soffrire per Stanzani Con un ironico video sui social, Tommaso Zorzi ha replicato a chi lo accusa di non soffrire per la fine della storia con Tommaso Stanzani, ufficializzata con un bacio del conduttore con un altro ragazzo: “Come fai a sapere come sto io? Basta giudicare le emozioni degli altri perché tu non sei gli altri”. Il.

A cura di Elisabetta Murina

La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è giunta al capolinea. Nessun annuncio ufficiale, ma un video del giudice di Drag Race Italia che in discoteca bacia un altro ragazzo elimina ogni dubbio sulla fine del loro rapporto. In questi giorni poi sono diverse le frecciatine che i due ex fidanzati si sono lanciati sui social. Lo stesso Zorzi ha risposto con ironia a chi lo accusa di non soffrire per la fine dell'amore.

L'ironica risposta di Tommaso Zorzi alle critiche

Tommaso Zorzi ha scelto ancora una volta l'ironia per rispondere alle critiche di chi lo accusa di non soffrire per la fine della storia con Tommaso Stanzani. "Bhe complimenti, si vede come stai male e stai soffrendo. Buffone", era stato il commento di un utente che, appunto, lo ha accusato di essere già sereno e aver voltato pagina. Il conduttore e influencer ha allora realizzato una divertente e breve canzone per mettere a tacere i commenti e spiegare davvero come sta.

Il testo recita: "Basta giudicare le emozioni degli altri perché tu non sei gli altri. Tu sei tu e come fai a sapere come sto io? Non lo puoi sapere, puoi solo tirare a indovinare e sicuramente sbagli. Ci hai rotto tre quarti". Zorzi non ha voluto scendere nei dettagli sui motivi che hanno portato alla fine dell'amore con il ballerino, durato più di un anno e mezzo, ma ha precisato che precisato può sapere realmente come sta e cosa sta attraversando in questo momento.

Leggi anche Tommaso Stanzani contattato per il GFVip, ma la relazione con Zorzi lo potrebbe frenare

Zorzi bacia un altro ragazzo in discoteca

Negli ultimi giorni ha fatto il giro dei social un video che ritrae Tommaso Zorzi mentre, in discoteca, bacia un altro ragazzo. L'influencer balla prima su una piattaforma e poi si abbassa per rubare un bacio a un ragazzo biondo di fronte alla folla presente. Non si tratta di Tommaso Stanzani. È questa breve clip a ufficializzare la fine della storia con il ballerino, che per il momento non si è esposto sui social. Mentre il giudice di Drag Race Italia, in una recente intervista a Fanpage.it aveva fatto sapere di non voler parlare in pubblico della sua vita sentimentale: "Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto".