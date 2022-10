Amici22, Tommy Dali canta il brano di Michele Bravi e Rudy Zerbi scoppia in lacrime Rudy Zerbi ha messo alla prova Tommy Dali oggi nella nuova puntata pomeridiana di Amici 22: l’allievo ha cantato Il diario degli errori avanti Michele Bravi, autore del brano chiamato a giudicare l’esibizione che ha superato le aspettative. Il maestro di canto non ha nascosto la sua emozione.

A cura di Gaia Martino

Giornata di sfide nello studio di Amici 22. Dopo l'eliminazione di Asia che però potrebbe essere salvata dal pubblico, anche il percorso di Tommy Dali stava per essere a rischio. Questo pomeriggio l'allievo ha cantato Il diario degli errori, avanti l'autore della canzone, Michele Bravi. Il maestro Rudy Zerbi lo ha messo alla prova, confessando che in base al giudizio dell'artista avrebbe preso una decisione sulla sua maglia. La performance ha superato le aspettative e a fine esibizione è scoppiato in lacrime.

L'esibizione di Tommy Dali avanti Michele Bravi

Tommy Dali non si aspettava che a giudicare la sua esibizione ci sarebbe stato Michele Bravi, autore della canzone sulla quale si è esibito, Il diario degli errori. La performance è stata eseguita perfettamente, anche il cantante è rimasto entusiasta dall'esibizione: "La canzone ha una doppia vita, da una parte si racconta la ferita, il momento di dolore, dall'altra la preghiera d'amore. Nella tua voce hai questa doppia realtà. Ho ascoltato la canzone con grande piacere, grazie per averla capita, per avergli dato una voce. Soltanto un consiglio, non guardare mai a terra" sono state le sue parole. Rudy Zerbi era perplesso sul percorso di Tommy Dali ma con questa esibizione ha cambiato idea.

Le lacrime di Rudy Zerbi

"Mi fido di Michele Bravi, ha un pregio: dice sempre quello che pensa, una dote non comune. Terrò conto del giudizio di Michele, e a seconda di cosa dirà Michele ti confermerò o meno la maglia": queste sono state le parole del maestro Zerbi prima che Tommy Dali iniziasse a cantare. La performance ha superato le aspettative e il professore di canto non è riuscito a trattenere l'emozione: è scoppiato in lacrime e Maria de Filippi gliel'ha fatto notare. "Dopo questa esibizione gli do anche la mia camicia" l'ultimo commento con ancora gli occhi lucidi.