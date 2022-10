Asia perde la sfida ad Amici ma Maria De Filippi le dà una seconda chance con il banco del pubblico La ballerina Asia dopo essersi esibita contro Claudia ha perso la sfida, Raimondo Todaro ha preferito la nuova arrivata a lei. Maria De Filippi però ha deciso di darle una seconda opportunità: “Deciderà il pubblico se resterai o meno”.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici di Maria de Filippi di questo pomeriggio si è aperta con la sfida tra Asia e Claudia. Quest'ultima è rimasta una settimana per volere di Raimondo Todaro, l'insegnante che oggi ha scelto chi delle due resterà a far parte della classe del talent show. "Questa settimana mi è servita tanto perché sono riuscita a sbloccarmi, non come vorrei io ma molto di più" sono state le parole Asia prima di conoscere l'esito della gara. Il maestro di ballo tra le due ha scelto Claudia, ma Maria De Filippi ha deciso di inserire "il banco del pubblico": se Asia resterà o meno lo deciderà il pubblico.

Todaro elimina Asia e sceglie Claudia nella prima sfida della puntata

Dopo aver ballato, le due ballerine Asia e Claudia si sono ritrovate avanti il "giudice" Raimondo Todaro, maestro che ha voluto la sfida. "Sono qui come professore che deve prendersi cura di voi in un percorso lungo e tortuoso. La mia scelta va su Claudia" le parole dell'insegnante prima di essere attaccato dai colleghi Alessandra Celentano e Emmanuel Lo. "Era tutto già scritto, sei un giudice. Impara a fare il maestro, aumenta le lezioni, devi cambiare modo di ragionare. Quando dice "Mi metti stress", non esiste. Tu devi andare e lo stress glielo fai passare. L'hai presa in giro dall'inizio, cosa pretendi in un mese? Ha fatto dei progressi, dà il massimo di quello che può laddove è carente. Apoteosi finale presa per i fondelli dell'ultima settimana" le parole della maestra di danza classica.

Anche Emmanuel Lo non si è trovato d'accordo con il gesto di Todaro, ha commentato: "Non capisco il tuo ragionamento. Tu non hai capito dove volevi andare con Asia, oggi fai una sostituzione avvenuta in un modo strano".

Maria De Filippi inserisce una nuova regola, il banco del pubblico

Dopo l'esito del maestro, è intervenuta Maria de Filippi che ha svelato la novità del programma. Ha mostrato un cartello alla ballerina con la scritta "il banco del pubblico": sarà il pubblico a decidere le sue sorti.

Si tratta di un'opportunità data a un allievo, sostituito o eliminato, che normalmente dovrebbe lasciare la scuola a meno che un insegnante lo vogliano con sé. Con questo l'allievo ha l'opportunità di rimanere qualora il pubblico lo voglia, un televoto deciderà se resterai nella scuola. Se prevarranno i sì sarai seguita da Elena D'Amario e il maestro Porcelluzzi.

Il banco del pubblico è soltanto uno: se qualsiasi altro allievo sarà sostituito o eliminato verrà aperto un televoto tra chi ha già il banco del pubblico e il probabile eliminato. Ha poi preso parola la ballerina professionista Elena D'Amario che ha rivolto i suoi complimenti alla ballerina: "Asia è arrivata qui senza aver mai studiato, anche se non ha doti tecniche e fisiche in qualche modo hai catturato tutti ai casting. Nel tuo stile hai tecnica, da studiare e approfondire e questo vale per tutti noi. Il banco a modo tuo l'hai guadagnato e credo che il maestro Porcelluzzi sia con me su questo. Il progresso che fa Asia non è giorno dopo giorno, ora dopo ora, è chiaro. Ti impegni tanto e cresci. Per noi è molto stimolante".