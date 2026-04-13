Nadia Bengala non vede la figlia Diana da un anno: “Spero sia felice. Le dipendenze ci hanno allontanate”

Ospite de La Volta Buona su Rai1 è stata Nadia Bengala. L'ex Miss Italia ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo di non avere più rapporti con sua figlia Diana da almeno un anno. La giovane si è ormai allontanata dalla sua famiglia, ma la madre le rivolge un accorato appello in tv, chiedendole di avvicinarsi a loro, sperando che oggi sia felice e riesca a seguire i suoi sogni.

Da un anno non hanno rapporti

Il rapporto tra Nadia Bengala e sua figlia è andato via via deteriorandosi nel corso del tempo per svariati motivi, ma è nell'ultimo periodo che tra loro non il legame si è completamente raffreddato: "Non vedo mia figlia da più di un anno" dice e ammette che il motivo per cui la giovane donna ha preso le distanze dall'ambiente familiare è da ricondursi a problmi di dipendenze. L'ex Miss Italia aggiunge: "Voglio essere positiva. Lei ha chiesto di fare le sue scelte perché ha 30 anni e non può vivere ancora in famiglia". La sua preoccupazione, ad oggi, è che Diana riesca almeno ad essere fedele a ciò che ha sempre desiderato: "Mi auguro solo che cerchi di inseguire i suoi sogni, di ballare". Dalle ultime notizie che le sono pervenute, pare che la figlia sia stata per un periodo in Svizzera, ma che sia rientrata a Roma di recente e a questo proposito, si apre ad una riflessione: "Dovrebbero convincerla a tornare vicino alla sua famiglia".

L'appello di Nadia Bengala alla figlia

Balivo, quindi, chiede alla sua ospite se pensa che possa essere stata plagiata, ma lei non ha voluto esporsi in maniera netta, sottolineando che non stesse a lei affermarlo. Bengala, poi, aggiunge un ulteriore tassello: il legame ormai spezzato tra sua figlia e il padre. Un dolore che, senza dubbio, ha contribuito al suo allontanamento: "Negli ultimi anni il nostro rapporto si è deteriorato. Lei ha un papà che c’è stato, poi si è defilato perché non accettava che lei potesse avere una problematica, le dipendenze. Lui non accettava le dipendenze di nostra figlia, non ne voleva sapere e se ne è andato". Infine, ha voluto cogliere l'occasione per rivolgere un appello alla sua Diana: "Amore io ti amo, spero solo che tu stia bene e che sia felice. Sii forte, c’è tanta gente che ti vuole bene, altri no. Ma la tua famiglia ti vorrà sempre bene".