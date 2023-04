La festa di Giulia Salemi a tema Festivalbar: dai Gemelli Diversi a Signorini e Nargi, gli invitati La festa di 30 anni Giulia Salemi si è trasformata in un vero e proprio show: l’influencer ha celebrato con amici, colleghi e parenti il suo compleanno e insieme a loro ha rivissuto le emozioni del passato con le canzoni dei Gemelli Diversi, i Sonhora, Paolo Meneguzzi. Tra gli ospiti Elettra Lamborghini, Signorini, Nargi e Bianca Atzei.

A cura di Gaia Martino

Giulia Salemi lo scorso venerdì 31 marzo ha festeggiato il suo compleanno: ieri, 1 aprile, la famosa influencer e "voce di Twitter" del Grande Fratello VIP ha compiuto 30 anni e per l'occasione ha organizzato un mega party a tema "Festivalbar" in un locale milanese dove ha spento 30 candeline con i suoi amici e colleghi. Tantissimi VIP al Red Room Milano trasformatosi in "Salotto Salemi", così come recitava la scritta neon all'ingresso: tra questi volti famosi della tv e della musica italiana. Sul palco diversi artisti si sono esibiti con le loro canzoni cult, tra cui i Finley, Paolo Meneguzzi e i Gemelli Diversi.

Gli ospiti della festa di 30 anni di Giulia Salemi

Alfonso Signorini, Dayane Mello, Angela Caloisi con Paolo Crivellin, Costantino Della Gherardesca, Elettra Lamborghini: sono solo alcuni dei numerosi invitati alla festa di 30 anni di Giulia Salemi. Tra le immagini scattate nel corso della serata e che circolano su Instagram anche quelle della festeggiata con Mr. Rain, poi Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco, Bianca Atzei. Tutti hanno fatto visita al mega party organizzato dall'influencer anche grazie all'aiuto di diversi event planner:

Non poteva mancare ovviamente Pierpaolo Pretelli, il fidanzato, e mamma Fariba Tehrani, poi ancora erano presenti Paola Di Benedetto, Martina Hamdy, sue amiche e colleghe. Alla festa era presente anche un banchetto dedicato al make up. "È così che nei sogni di bambina immaginavo la mia festa. Ho dovuto aspettare i miei 30 anni, ma solo se ci credi e non smetti mai di sognare le cose accadono", le parole dell'influencer sui social.

I cantanti che si sono esibiti alla festa di Giulia Salemi

I Sonohra, Paolo Meneguzzi, I Finley e i Gemelli Diversi si sono esibiti sul palco nel corso della serata facendo cantare e rivivere flashback del passato a tutti i presenti: "Grazie a loro per avermi regalato tutti i pezzi che hanno segnato la mia infanzia, ci avete fatto cantare a squarciagola", le parole dell'influencer su Instagram a corredo di un video con tutti i festeggiati.